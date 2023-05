Encore au moins un mois pour ramasser les branches dans les parcs de Montréal

Les parcs de Montréal resteront encombrés de branches encore au moins un mois. Ultimement, les dommages causés par le verglas du 5 avril prendront encore « des mois » avant de disparaître, a annoncé la Ville lundi.

Les branches empilées dans les rues de Montréal ont été ramassées à « 99 % », s’est félicité le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin en point de presse.

Toutefois, il faudra attendre la « deuxième semaine de juin » avant que les citoyens montréalais puissent profiter de leurs parcs entièrement libérés de ces amoncellements de bois, a-t-il prévenu.

Deux espaces verts prendront encore plus de temps avant d’être complètement nettoyés : le parc Maisonneuve et le parc du Mont-Royal.

Pour le premier, les employés de la Ville prévoient terminer le travail d’ici la fin du mois de juin.

Le second sera dégagé progressivement de ses branches mortes « au courant de l’été ». Les principaux chemins et les zones de pique-niques ont déjà été dégagés, mais les sentiers secondaires resteront encombrés et « non sécuritaires » pour encore plusieurs semaines.

Plus de 900 arbres et des dizaines de milliers de branches ont été mis à terre par la tempête de verglas du mois d’avril. Quelque 1200 demandes de citoyens ont été acheminées à la Ville pour ce travail qualifié de « titanesque ».

Puisque Montréal ne possède pas de déchiqueteuse capable de réduire en copeaux les gros troncs d’arbres, la Ville octroiera des contrats à des entreprises privées pour compléter l’ouvrage. La crue des eaux des dernières semaines a aussi fortement mobilisé les employés de la municipalité et des arrondissements. « On avait deux urgences à gérer en même temps », a défendu Philippe Sabourin pour expliquer les délais.

Une fois toutes ces branches déchiquetées et ramassées, les employés devront repasser une seconde fois dans les zones sinistrées pour couper avec soin les arbres meurtris, dessoucher les arbres cassés et puis replanter. Ils auront besoin de « plusieurs mois » avant de terminer toutes ces opérations.

« Ça va prendre plusieurs années avant de retrouver la canopée dans certains quartiers », nommément Hochelaga–Maisonneuve, Ahuntsic–Cartierville, Outremont ou Saint-Laurent, a souligné le porte-parole de la Ville.

Tout ce nettoyage coûtera au bas mot « plusieurs dizaines de millions de dollars ».

Les citoyens peuvent contribuer à cet effort en déposant au chemin les branches de mois d’un mètre et d’un diamètre de la grosseur « d’une balle de ping-pong ». Les plus grosses branches doivent être déposées à l’écocentre.