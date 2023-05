Quoi surveiller aujourd’hui ?

Guilbeault à la Biosphère

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, sera à la Biosphère du parc Jean-Drapeau ce matin, à 9h, pour faire une annonce concernant la « mobilisation » pour « la protection de la nature et de la biodiversité au Canada ». Il sera notamment accompagné de représentants de Nature Québec et de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau s’étaient engagés à protéger 14 à 30 % des superficies marines et côtières d’ici 2030 et 25 % des terres d’ici 2025.