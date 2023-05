À qui revient le financement du logement social au Québec?

À qui revient le financement du logement social ? Dans le contexte de la fin annoncée du programme AccèsLogis et de l’implication récente de fonds d’investissement dans le financement du logement social au Québec, le milieu communautaire appréhende une « dérive » vers une plus grande implication du secteur privé dans la réalisation de ce type de logements en lieu et place de l’État.

« C’est clair pour nous autres que le financement du logement social revient aux ordres de gouvernement supérieurs parce que ce sont eux qui ont les richesses suffisantes », lance d’emblée la directrice générale de Bâtir son quartier, Edith Cyr. « Mais dans le contexte actuel de crise du logement, c’est correct que toute la société se mobilise pour permettre que tout le monde puisse se loger. »

En février dernier, la confirmation par la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, de la fin du programme AccèsLogis a eu l’effet d’une bombe dans le milieu communautaire. Depuis 1997, ce programme aidait les organismes à but non lucratif à financer des projets de logements sociaux et communautaires dans la province. Il présentait toutefois une certaine lourdeur administrative, de l’avis de la ministre Duranceau. Québec a ainsi créé le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), qui remplacera officiellement AccèsLogis lorsque ses fonds auront été épuisés.

« Ce n’est pas mort, le logement social », affirme France-Élaine Duranceau, en entrevue au Devoir. Celui-ci continuera d’être financé par l’État, avec l’objectif d’avoir des logements où les locataires les moins nantis peuvent débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. La principale distinction du nouveau programme de logements abordables du gouvernement Legault, par rapport à AccèsLogis, c’est que des délais serrés sont maintenant exigés pour accélérer la construction, fait valoir la ministre.

« Ceux qui insistent pour dire que c’est AccèsLogis qui était la meilleure chose, c’est parce qu’ils ne veulent pas être agiles, ils ne veulent pas évoluer. Il faut s’adapter », lance ainsi la ministre à l’endroit des groupes communautaires qui critiquent le PHAQ. « Dans la vie, ceux qui survivent, ce sont ceux qui s’adaptent et ceux qui livrent. »

Davantage place au privé

Le PHAQ, tout en continuant de financer des groupes communautaires souhaitant réaliser des projets de logements sociaux, accorde une place accrue au secteur privé, qui recevra une part du financement de Québec pour la réalisation de ce type de logements. En parallèle, le gouvernement du Québec a accordé 350 millions de dollars de fonds publics répartis en parts égales au Fonds de solidarité FTQ et à Desjardins pour que ceux-ci financent la création de 2000 logements sociaux et abordables d’ici la fin de 2025, un objectif que ces deux acteurs financiers sont en voie de dépasser.

« Tout le monde est d’accord pour dire que c’était trop long de faire du logement social, donc on a demandé de l’aide à Desjardins et au Fonds de solidarité [FTQ]. Ils mettent de l’argent, et on a des bras pour analyser les projets » en impliquant les équipes de ces fonds d’investissement, explique la ministre Duranceau. « C’est de l’aide additionnelle pour analyser les projets, compléter les montages financiers et livrer les projets. »

Or, l’implication croissante du secteur privé dans le financement du logement social préoccupe certaines personnes. Dans le cadre d’un forum tenu le 3 mai par la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM), des représentants d’organismes ont soulevé la crainte que les logements sociaux financés par des fonds d’investissement soient victimes à long terme des pressions que connaît le marché immobilier.

« Quand on offre des subventions à des promoteurs privés pour qu’ils fassent du logement abordable, on crée des transactions abordables, mais on ne crée pas du logement qui sera abordable à long terme », dit au Devoir la chercheuse Marie-Sophie Banville, de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). « On fait vraiment juste pelleter le problème par en avant. »

En réplique, le conseiller à la coordination régionale au Fonds de solidarité FTQ, Réjean Bellemare, a rappelé, pendant le forum de la FOHM, que de nombreux projets de logements sociaux peinent à voir le jour par manque de fonds en provenance du gouvernement. En finançant de telles initiatives, le fonds d’investissement vient ainsi compenser les effets d’un « désengagement de l’État dans le logement social », a dit M. Bellemare.

Or, ce financement alloué par le privé « ne peut pas remplacer de vrais programmes de logements sociaux complets », martèle , ancien porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain de 1979 à 2016 et auteur de plusieurs ouvrages. « En ce moment, c’est vraiment du bricolage que doivent faire les groupes communautaires » pour boucler le budget de leurs projets de logements sociaux, en particulier depuis la fin annoncée du programme d’AccèsLogis.

Spéculation immobilière

Le Fonds de solidarité FTQ consacre actuellement 15 % de ses investissements dans le milieu de l’immobilier à des projets de logements sociaux et abordables. Le reste, soit 85 % de ses investissements, va plutôt à des projets de logements privés. Une situation qui a contribué dans les dernières années à l’émergence de grandes tours de logements dont les loyers sont particulièrement élevés, pour faciliter l’atteinte des objectifs de rentabilité de ce fonds d’investissement.

« Les 85 % qu’ils investissent dans le logement privé, avec de gros joueurs comme Devimco, c’est leur action de pyromane dans le marché immobilier montréalais. Et leurs 15 % d’investissements dans le logement social, c’est leur action de pompier », estime Mme Banville. La crise du logement continue ainsi de prendre de l’ampleur, malgré la part des investissements accordés au logement social, évoque-t-elle.

À terme, les fonds d’investissement, en contribuant à la spéculation immobilière, risquent de rendre de plus en plus « onéreux et de moins en moins réalisables » les projets de logements sociaux pourtant financés en partie par ces mêmes acteurs privés, prévient pour sa part Louis Gaudreau, professeur à l’École de travail social de l’UQAM et spécialiste en matière de logement. Il a travaillé sur plusieurs analyses concernant l’impact des fonds d’investissement sur la spéculation immobilière, au Québec comme ailleurs au privé.

D’ailleurs, dans le contexte de la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt et des valeurs foncières, « construire du logement social, c’est forcément déficitaire », rappelle Louis Gaudreau. En fait, dans ce contexte, « le seul acteur qui a les moyens de le faire dans ces conditions-là, c’est l’État ».