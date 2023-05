Si vous les avez manqués

L’immigration, encore

Sur la question de l’immigration qui domine l’espace médiatique et politique des derniers jours, un premier constat s’impose : la diversité idéologique qui alimente la tension narrative ne dit à peu près jamais son nom. D’une part, dans la vision capitaliste, les immigrants sont d’abord et avant tout utiles. Ils parlent de leurs familles comme d’outils à numéros, dont on mesure la productivité, la qualité et la pertinence. D’autre part, la vision nationaliste est principalement préoccupée par la préservation d’un « nous » face à l’immigration, sans que personne ne s’entende sur les critères d’adhésion au « nous ».

Lisez la chronique d’Emilie Nicolas.