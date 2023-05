Apprendre à vider le vase au fur et à mesure

Québec, une nouvelle thérapie fermée de deux mois pour hommes violents donne des résultats prometteurs, mais elle est réservée à des gens qui ont déjà été arrêtés pour des crimes.

Paul et Frédéric viennent tous les deux de terminer la thérapie « Je t’aime moi non plus » au centre résidentiel communautaire (CRC) Le Pavillon, une maison de transition de Québec. Pendant deux mois, ils ont été coupés du monde. Pas de visites, pas de sorties, pas de téléphone… Aucun contact avec l’extérieur et un tas d’exercices pour analyser ce qui se passe en dedans.

« J’ai toujours fait de la violence partout. La thérapie, ça m’a permis de faire face au miroir en me disant : “As-tu envie d’être ça ?” », raconte Frédéric, dans la fin vingtaine.

Pour ne pas compromettre leur réhabilitation, Le Devoir a accepté que Paul et Frédéric parlent de leur thérapie sous un nom d’emprunt. Frédéric a été arrêté pour voies de fait après avoir cassé le nez de sa conjointe et attend de retourner devant le juge.

Paul, lui, a été condamné pour harcèlement criminel auprès d’une femme qu’il avait fréquentée. Lui aussi est dans la fin vingtaine. Il raconte que la thérapie l’a aidé à comprendre son incapacité à composer avec des abandons. « Quand quelqu’un me dit : “Laisse-moi du temps”, j’ai de la misère », résume l’homme d’une voix très calme.

« La personne a beau me dire d’arrêter de lui parler, j’ai le goût de réparer la chose, d’arranger ça, explique-t-il. J’ai pas le droit d’y parler, mais je vais m’excuser pareil… »

La rencontre a lieu dans une maison de transition. Après deux décennies passées à héberger et à suivre des hommes violents, le CRC a créé, il y a trois ans, une thérapie sur mesure pour eux avec des groupes de six ou sept hommes à la fois.

« Ce n’est pas infaillible », explique François Hallé, conseiller clinique et responsable des admissions. « Ce n’est pas parce que le gars vient ici qu’il est guéri. Mais il y a de l’avancement, certainement. Pour ceux qui le veulent. »

Et les semaines qui suivent une arrestation sont « un bon moment dans leur vie pour “un arrêt d’agir” et pour s’aider ».

La roulette des émotions

Paul et Frédéric disposent désormais d’un nouveau vocabulaire pour décrire leurs émotions et leur passé. Paul explique que son « vécu » permet clairement d’expliquer pourquoi il perd le contrôle lorsqu’il est rejeté. « Me connaissant, avec mon passé, mon vécu, tout part de là. J’ai fait des familles d’accueil, il y a des habitudes qui se sont créées. Parce que je n’ai pas du tout l’intention de faire du mal. »

Au point de se sentir moins coupable ? « Non, parce qu’on a fait le choix d’agir de même », lance-t-il du tac au tac, en soulignant qu’il se l’est souvent fait dire en thérapie. « J’ai fait le choix de l’appeler, j’ai fait le choix de la texter. Elle, elle m’a imposé une limite et j’ai fait le choix de ne pas la respecter. »

Les intervenants les ont poussés à décortiquer leurs émotions au-delà des concepts de base que sont la colère, la peine et la joie. « Je dis souvent que ce sont des trucs qui seraient bons pour tout le monde, mentionne François Hallé. Les gars qui viennent ici […] ont fait des délits, ils sont allés plus loin que d’autres gens. Mais gérer ses émotions, c’est bon pour tout le monde. »

Pour tout le monde, et en particulier pour les gars. Avec le recul, Paul et Frédéric se montrent très critiques envers leur ancienne vision de la masculinité. « J’ai le droit de parler de mes émotions. J’en ai besoin aussi. […] Je ne m’empêcherai pas de pleurer parce que je suis un homme, dit Paul. Si l’homme ne parle pas des émotions qu’il vit, il les accumule, les accumule, et va éclater. »

Les participants à la thérapie ont reçu une roulette de couleurs représentant le vaste spectre des émotions que peut ressentir un être humain en les encourageant à décrire précisément ce qu’ils ressentent quand ça ne va pas.

Depuis sa sortie, Frédéric garde la roulette à côté de son lit, sur sa table de chevet. « Je la regarde tous les jours pour être sûr que je pourrai pointer comment je me suis senti dans ma journée quand je fais mon rapport à la fin de la journée. »

Obsédé par l’idée de tout contrôler, il dit travailler fort à lâcher prise. « Je suis quelqu’un qui est extrêmement anxieux dans la vie et, dès qu’un conflit éclate et que je commence à perdre le contrôle, mon anxiété vient tellement “through the roof” [au maximum] que c’est là que je commence à perdre les pédales et à ne pas penser rationnellement. »

Il se compare à un vase qu’on ne doit pas faire déborder, raconte qu’avant, il « avait toujours un vase très plein ». « Quand je me levais le matin, le vase, tu mettais quatre gouttes dedans, pis il débordait. On s’entend que c’est pas beaucoup… Tu croises un fou du volant le matin sur la route, déjà c’est deux gouttes… Il t’en reste une. T’arrives au gym, tous tes poids sont pris, il faut que tu t’entraînes avec des 20 livres au lieu des 25 livres. Ça t’énerve, tu viens de mettre ta dernière goutte d’eau. T’en as plus, pis il est rendu 8 h du matin. »

Pour « faire descendre le vase », il s’appuie maintenant sur une série de trucs. Comme changer de pièce, aller dehors, ou encore méditer. Paul et lui sont d’ailleurs tous deux devenus des adeptes de la méditation durant la thérapie.

« Je médite deux fois par jour, dit Paul. Le matin, c’est la première chose que je fais en me levant, j’essaie le soir aussi. À certains moments, dans la journée aussi, j’essaie de m’arrêter. […] Juste prendre contrôle de ma respiration, essayer de m’autogérer. Mais quand il y a des moments de solitude, c’est un peu plus dur. »

Récidives et limites d’accès

Malgré leur jeune âge, Frédéric et Paul n’en étaient pas à leur premier séjour à la maison de transition. Frédéric avait déjà été exclu de la thérapie parce qu’il n’avait pas respecté les règles ; Paul, parce qu’il avait communiqué avec une ancienne victime sur les réseaux sociaux en dépit d’une ordonnance de la cour.

Cette fois sera-t-elle la bonne ? Paul prend une grande respiration avant de répondre. « C’est une bonne question. C’est sûr qu’il va y avoir des craintes, parce que c’est des patterns qui sont incrustés depuis longtemps, et je pense pas que ça part en un claquement de doigts. Mais on a les outils, les acquis, le potentiel, les capacités de faire autrement. Ça va être à nous de faire le choix d’agir sans violence. »

Frédéric dit s’appuyer beaucoup sur la « routine stable » qu’il s’est donnée ces dernières semaines. « Je suis capable de me dire : “Tu l’as, tu l’as fait. Pourquoi retomber dans ce que t’étais avant ? Ils t’ont fait mettre en application tous les outils, tu les as. Il faut juste avoir la motivation de continuer.” »

Les deux conviennent que les semaines suivant la thérapie sont difficiles. Quand Paul est rentré dans son appartement, celui-ci était tout à l’envers parce que les policiers l’avaient fouillé. Frédéric, de son côté, a remarqué qu’il risquait de perdre le contrôle s’il ne méditait pas tous les jours.

La thérapie prévoit l’accès à un certain nombre de rencontres de suivi après la sortie du centre. Mais les intervenants déplorent qu’il n’y ait pas plus de services.

Paul, par exemple, voudrait être suivi par un thérapeute, mais il est incapable d’en trouver un. La liste d’attente pour voir un travailleur social est de deux ans dans le réseau public, déplore-t-il.

À Québec, d’autres organismes offrent des ressources d’aide aux hommes violents, comme le GAPI (le Groupe d’aide aux personnes impulsives) ou Autonhommie. Mais leurs services sont axés sur les rencontres de groupes et, là encore, il faut parfois attendre quelques semaines pour pouvoir y accéder.

Geneviève Daneau, l’intervenante qui a suivi Paul durant la thérapie, souligne d’emblée qu’il avait tenté d’obtenir de l’aide avant de passer à l’acte et d’être arrêté. Sans succès.

La thérapie « Je t’aime moi non plus » est surtout offerte à des hommes qui ont fait de la prison et à qui le juge impose de la suivre. Dans ces cas-là, les frais de 110 $ par jour (6600 $ au total) sont remboursés par le ministère de la Sécurité publique.

Le Pavillon essaie aussi d’élargir l’accès aux prévenus comme Frédéric, qui ont comparu devant le juge, mais dont la cause n’a pas encore été entendue. « On fait des demandes pour qu’ils puissent être pris en charge, explique François Hallé. Bien souvent ces gars-là n’ont pas les moyens » de s’offrir une thérapie.

« C’est plate, mais si la personne est judiciarisée et est en suivi probatoire, c’est facile. Sinon, il n’y a pas ben, ben d’options, honnêtement. » « Il faudrait travailler un peu plus en prévention, ne pas attendre qu’ils soient judiciarisés. C’est ça qui aurait du sens. »

Besoin d’aide ? Contactez À coeur d’homme (par téléphone : 418 660-7799, sans frais 1 877 660-7799), ou rendez-vous à quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes pour contacter des organismes venant en aide aux hommes en difficulté.