Incursion dans un atelier pour les auteurs de violence conjugale

L’un a été jugé coupable d’avoir proféré des menaces à l’endroit de son ex-femme et de ses enfants ; l’autre de harcèlement envers son ex-conjointe. Tous deux ont été envoyés en prison avant d’aboutir à la maison de transition Centre-Sud, sise sur le boulevard Rosemont, à Montréal.

Ici, pendant une période d’environ six mois, des intervenants du programme Point final. mettront tout en oeuvre pour tisser un lien avec ces auteurs de violence conjugale et briser leurs schèmes de pensée pour éviter une récidive. Le Devoir a effectué une rare incursion au sein de ce programme financé par les services correctionnels du Québec.

Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Sous un puits de lumière paré de vitraux, Sami et Rob (des noms d’emprunt sont utilisés pour protéger leur identité) sortent leurs cahiers et éteignent leur cellulaire. Réunis autour d’une table en compagnie de la conseillère clinique Cariann Bouillon, les deux hommes au passé ombrageux semblent être pleinement engagés dans la discussion — même si le programme qu’ils suivent fait partie d’une « aide contrainte », c’est-à-dire prescrite par un juge. Aujourd’hui, l’atelier offert en anglais aborde le thème de l’empathie et de l’impact de la violence sur les partenaires de vie et les enfants.

Dans la pièce ornée de boiseries, les échanges s’approfondissent à mesure que les minutes passent. Sous sa casquette noire, Rob — qui a été incarcéré pour menaces — assure n’avoir « jamais rien fait d’agressif devant [ses] enfants ». « Mais même s’ils sont jeunes, je sais qu’ils comprennent », ajoute-t-il avec émotion.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Saisissant la balle au bond, Cariann pointe que la recherche scientifique démontre que les enfants témoins de violence conjugale vivent des effets similaires à ceux qu’ils subiraient s’ils étaient eux-mêmes l’objet de cette violence. « On a cette responsabilité en tant que parent d’être conscient de ce qu’on peut transmettre à nos enfants », leur dit-elle.

L’homme dans la quarantaine acquiesce. « Je me sens triste en pensant aux effets sur mes enfants et au fait que je ne peux plus être avec eux », souffle-t-il. Rob se dit néanmoins convaincu que son ex-femme savait qu’il ne mettrait pas ses menaces à exécution. « Ce sont des choses qu’on dit dans ma culture [l’homme est né à l’extérieur du Canada], mais elle sait que ce n’était pas mes intentions », assure-t-il.

Cariann réplique immédiatement. « Nos mots ont un impact », affirme-t-elle, en cherchant à susciter une prise de conscience chez les deux hommes.

Prévention de la récidive

Depuis 10 ans, la maison de transition Centre-Sud permet à des auteurs de violence conjugale ayant été incarcérés de participer au programme Point final., qui leur fournit un encadrement et un cadre de réflexion pendant qu’ils sont encore soumis à des mesures légales (libération conditionnelle ou autre). « Notre mandat est d’offrir aux personnes judiciarisées une alternative à l’incarcération, indique la directrice générale Judith Deslauriers. […] On est vraiment dans la prévention de la récidive. »

Au cours de la dernière décennie, quelque 90 hommes ont intégré le programme en étant hébergés dans l’une des 33 chambres de la maison de transition qui s’étire sur trois étages. Les participants ont tous été sélectionnés par une intervenante lorsqu’ils étaient encore en prison. « On fait une évaluation, détaille Judith Deslauriers. On sonde leur motivation, leur projet de sortie et le niveau de risque qu’ils représentent. »

Le désir de changement est ici essentiel puisque la démarche est « exigeante », précise-t-elle : « C’est moins restrictif que la prison, mais c’est pas la liberté non plus. » Plus de 300 hommes hébergés dans la communauté (et non dans la maison de transition) ont également suivi le programme Point final. depuis dix ans.

Créer un lien

Pour « amorcer un début de changement » et protéger les victimes, la vingtaine d’intervenants qui oeuvrent à la maison de transition cherchent avant tout à créer un lien avec les hommes. « Je ne suis pas là pour les juger, ça a déjà été fait, fait valoir la directrice générale. Mon travail à moi, c’est de donner à cette personne tous les outils possibles pour éviter qu’elle recommence. Parce que le recours à la violence, c’est un choix. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Pour déclencher une étincelle, sept ateliers préparatoires à la thérapie sont offerts aux hommes. Le matériel de ces ateliers est fourni par Option, un organisme qui collabore avec la maison de transition et qui offre des thérapies de groupe aux auteurs de violence conjugale. « [Les intervenants d’Option] s’étaient aperçu qu’il y avait souvent des réticences parce que les hommes avaient l’impression d’être doublement punis [la détention, puis l’obligation d’aller en thérapie] », indique Judith Deslauriers.

Ces ateliers préparatoires ont donc été développés pour déconstruire leurs réticences et susciter une première prise de conscience avant d’entamer une thérapie à l’externe. Ils permettent du même coup d’encadrer les hommes en attendant qu’une place se libère, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Perte de contrôle

Sous un ventilateur qui tourne à plein régime, Sami, jeans et chandail vert sur le dos, se rappelle avoir vécu la séparation d’avec son ex-copine avec beaucoup de stress et de colère. « J’avais de la difficulté à continuer ma vie. Je ne pensais qu’à ça, à régler le problème et à la contacter, mentionne-t-il. Et j’en avais parlé à personne. » Des appels incessants à son ex-copine s’en étaient suivis — ce qui a ultimement mené à une condamnation pour harcèlement.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« Par la séparation, tu avais perdu tout contrôle sur la relation, lui suggère Cariann. Mais en l’appelant, ça pouvait être un moyen de reprendre le contrôle que tu avais perdu. » Une idée qui, tranquillement, semble faire son chemin dans l’esprit du trentenaire. Si une telle situation devait à nouveau survenir, la conseillère clinique lui propose de réfléchir à comment il pourrait « reprendre le contrôle sur ses émotions, mais à l’extérieur de la relation ».

Levier

Dans cet atelier comme dans d’autres, la porte d’entrée que représente l’« aide contrainte » est saisie comme un levier pour qu’elle se transforme « en conscientisation et en demande d’aide qui devient personnelle », relève Judith Deslauriers.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Malgré cette lueur d’espoir que peut incarner le programme Point final., son succès est difficile à évaluer. « Pour nous, un retour en détention n’est pas nécessairement un échec », affirme la directrice générale, en disant croire qu’un homme dans cette situation « a tout de même fait certains acquis ». « Mais il n’a peut-être pas été en mesure de tous les mettre en application », analyse-t-elle. Un retour en détention peut aussi être lié à une infraction autre que la violence conjugale, note-t-elle.

Depuis le lancement de Point final., environ la moitié des participants ont terminé le programme, les autres ayant été renvoyés en prison. « S’il y a un bris de condition, comme on parle de gestion de risque, les agents de probation vont jouer de prudence. On va mettre fin au séjour avant qu’il arrive un événement », mentionne Judith Deslauriers.

Celle-ci se dit néanmoins convaincue de l’importance de travailler avec les auteurs de violence conjugale. « La détention est nécessaire comme arrêt d’agir. Elle offre 100 % de sécurité, mais de façon temporaire », pointe-t-elle, puisque la personne va un jour sortir de prison. « Si elle n’a pas reçu d’aide ou d’accompagnement, elle va retourner dans le milieu qu’elle connaît, avec les comportements qui lui sont propres. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Pendant la fenêtre de temps qui leur est offerte durant l’incarcération et la période de libération conditionnelle, les intervenants font donc le pari de créer une brèche dans le schème de pensée des auteurs de violence conjugale pour y insérer des outils visant à briser le cycle de la violence.

Une nécessité, selon Judith Deslauriers, parce que « même si on trouve que c’est terrible, ce que [les auteurs de violence conjugale] ont fait, si on les laisse être livrés à eux-mêmes, on ne réglera pas le problème ».

Besoin d’aide ? Contactez À coeur d’homme (par téléphone : 418 660-7799, sans frais 1 877 660-7799), ou rendez-vous à quebec.ca/famille-et-soutien-aux- personnes pour contacter des organismes venant en aide aux hommes en difficulté.