La fillette de deux ans n’a pas été excisée, détermine la DPJ

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ne retient aucun signalement après s’être penchée sur le cas d’une possible excision chez une fillette de deux ans.

Après examen, celle-ci n’a pas été excisée, détermine la DPJ, un constat qui met fin à ce dossier.

« L’évaluation médicale révèle un développement physique tout à fait normal chez l’enfant, sans aucune anomalie ou malformation », indique le CIUSSS de la Capitale-Nationale dans un communiqué diffusé vendredi, « à la demande des parents », est-il précisé.

Le cas de la fillette avait été révélé au début du mois par le quotidien La Tribune. Celui-ci rapportait qu’une éducatrice d’un centre de la petite enfance (CPE) de la grande région de Québec avait remarqué, en changeant la couche de l’enfant, que son anatomie était inhabituelle, et qu’elle semblait avoir subi une mutilation génitale. Avec sa directrice, elle aurait contacté la DPJ, qui aurait répondu que le cas était trop délicat pour ouvrir une enquête.

La possible excision et le supposé refus de la DPJ avaient mené à deux interventions des autorités. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a ouvert une enquête, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, avait assuré que la fillette sera évaluée par la DPJ.

Cette évaluation a maintenant eu lieu et, en plus d’avoir déterminé que son anatomie est normale, la DPJ a noté que « son développement psychomoteur se situe au-delà des attentes selon l’âge ».

« Les parents ont démontré une très grande collaboration tout au long des démarches d’investigation. Nous leur offrons actuellement des services de soutien afin de les accompagner dans cette épreuve qu’ils vivent de façon traumatisante et blessante. Nous leur souhaitons bon courage et un retour à la vie normale le plus rapidement possible », a déclaré Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale.