La mère des soeurs Carpentier accuse «le système» d’avoir abandonné sa famille

Au fil de 50 témoignages, Amélie Lemieux a suivi dans le détail le déploiement des recherches menées pour retrouver ses filles Norah et Romy, disparues avec leur père, Martin Carpentier, en juillet 2020. Vendredi, au dernier jour d’une enquête publique qui en a duré 17, c’est une mère qui n’accorde plus aucune foi à l’égard des autorités qui a pris la parole.

« Ma confiance envers le système est rendue nulle, a-t-elle déclaré au coroner en chef adjoint, Me Luc Malouin. Je considère que ma famille a été abandonnée. »

Amélie Lemieux a notamment fustigé le travail en silo des autorités, la rareté des effectifs et le manque de formation des agents déployés. Elle aussi critiqué la déficience des communications « à tous les niveaux », la perte de temps liée « au dédoublement des enquêteurs » et l’indécision des hauts gradés pourtant responsables de coordonner les recherches en vertu de « lignes directrices claires ».

Elle a aussi dénoncé les prétentions de la Sûreté du Québec (SQ), qui a répété avoir apporté des correctifs depuis la mort des deux petites soeurs afin d’éviter qu’une tragédie similaire se reproduise. « J’ai appris que plusieurs structures ont été soit changées, améliorées ou crées, a affirmé la mère encore meurtrie par le deuil de ses enfants. Pourquoi mes filles, elles, n’ont pas eu cette chance ? »

Plusieurs ratés

L’enquête publique a mis en lumière une quantité d’impairs qui paraissent avoir miné la qualité de l’enquête et l’efficacité des recherches. Le déclenchement d’une alerte Amber a eu lieu, par exemple, près de 18 heures après la disparition des enfants. Moins de trois heures après l’accident, pourtant, un proche suggérait déjà aux policiers d’en lancer une, évoquant la possibilité que Martin Carpentier, dépressif, avait pu les enlever.

La cinquantaine de témoins qui ont défilé à la barre ont aussi décrit des recherches souvent laborieuses, menées, au départ, avec un effectif minime et alimentées par une enquête qui a mis plusieurs heures à comprendre l’urgence de la situation malgré de nombreux drapeaux rouges.

Les premiers agents arrivés sur le lieu de l’accident n’ont, par exemple, jamais partagé à l’enquêteur plusieurs informations cruciales sur l’état dépressif du père et sur la possibilité que ce dernier ait pu enlever ses enfants. Certains témoins n’ont même appris l’existence de ces renseignements, pourtant recueillis dans les premières heures du drame, qu’en écoutant l’enquête publique, soit presque deux ans après la nuit fatidique.

« C’est absolument inconcevable, a insisté le représentant de la famille, Me Jean-François Leroux, que ces déclarations n’aient pas été rapportées au seul enquêteur qui était en poste. »

L’avocat qui représente l’association professionnelle des officiers de la SQ, Me Daniel Rochefort, a critiqué l’impartialité et la validité de certaines expertises particulièrement acerbes à l’endroit du corps policier provincial au cours de sa plaidoirie. Selon lui, les critiques formulées s’appuient sur un cadre purement théorique, « un scénario idéal » qui ne permet pas une lecture juste de la réalité du terrain.

Me Rochefort a soutenu que le manque d’effectifs, et non le travail des policiers, était à blâmer pour les cafouillages constatés dans le cadre de l’enquête et des recherches. « Le noeud, le bobo, il est là », a insisté l’avocat en invitant le coroner Malouin a recommandé l’embauche de plus de personnel dans son rapport.

Un rapport à l’automne

Vendredi voyait le rideau tomber sur une enquête particulièrement émotive, suivie à la loupe par une mère qui entendait défiler, audience après audience, le cauchemar qui l’a privée de ses enfants.

« J’ai entendu une quarantaine de personnes parler de l’affaire Carpentier. Chaque fois, a raconté Amélie Lemieux, mon coeur s’est serré parce que mes filles ne sont pas juste un dossier : ce sont deux merveilleuses petites filles. »

Elle a raconté les conséquences encore présentes de son drame sur vie : la médication qu’elle doit prendre pour dormir, son anxiété à la pensée qu’un cambriolage ou qu’un incendie puisse lui enlever les souvenirs qui lui restent de ses filles – leurs jouets, leurs dessins, des photos, autant de traces d’une époque heureuse qui a pris fin au fond d’une forêt de Saint-Apollinaire.

« Je ne peux vous souhaiter que le meilleur, lui a dit le coroner en chef adjoint à la fin de son témoignage, malgré toute votre peine et toute votre douleur. »

Me Malouin a aussi tenu à assurer que son rapport ne blâmera aucunement le dévouement des policiers affectés aux recherches. « Jamais je ne remettrai en doute leur bonne foi, a-t-il indiqué, et leur volonté. »

Me Luc Malouin devra désormais se pencher sur plus de 800 documents soumis en preuve, étudier la teneur des témoignages entendus et lire les recommandations soumises par les parties participantes pour produire son rapport. Le coroner en chef adjoint prévoit déposer celui-ci à l’automne.