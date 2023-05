L’autopartage à Montréal

Une annonce est prévue cet avant-midi au sujet de l’offre de véhicules en autopartage à Montréal : Communauto devrait alors dévoiler les récents développements au sujet de sa flotte de véhicules.

En plus du président et fondateur de l’entreprise, Benoît Robert, la responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, sera présente lors de ce point de presse.

Le service de Communauto est victime de son succès, le nombre de véhicules offerts aux membres ne répondant pas à la demande. L’entreprise a aussi expliqué avoir eu des difficultés avec la Ville de Montréal pour l’obtention de places de stationnement.