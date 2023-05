Les jeunes vous disent comment cibler et parler d’exploitation sexuelle

Avec des adolescents qui grandissent le cellulaire à la main, les parents s’inquiètent qu’ils ne soient victimes d’exploitation sexuelle, surtout en ligne. Comment la prévenir ? À cela, le Bureau international des droits des enfants répond : pourquoi ne pas leur demander ? Leur projet « Parole aux jeunes » fait exactement cela et les jeunes formulent une série de recommandations pour s’attaquer à ce fléau.

Arrêtez de nous infantiliser avec des campagnes de sensibilisation qui utilisent du langage qui se veut « cool », nous disent-ils, laissant entendre qu’il ne l’est certainement pas.

Ne visez pas juste les victimes : il faut davantage axer le message sur la condamnation des actes commis, comme la sextorsion et le partage de photos intimes, nous disent ces adolescents qui comprennent que tout le monde a un rôle à jouer pour que les abus cessent.

Ce projet de plus de deux ans va bien sûr aider à mieux cibler les campagnes de prévention de l’exploitation sexuelle, mais il y a quelque chose d’autre d’extrêmement important : « on n’écoute pas les jeunes quand ça les concerne », constate Geneviève Trépanier, chargée du projet « Parole aux jeunes » au Bureau international des droits des enfants.

C’est vraiment un enjeu de société, insiste-t-elle. Il faut écouter ces « experts de l’adolescence » et de ses « codes culturels ».

Pendant un an, cinq groupes de jeunes d’écoles secondaires et de groupes communautaires ont échangé sur les abus et l’exploitation sexuelle. Ils ont aussi reçu de la formation sur des notions telles que l’âge du consentement, pour alimenter leurs discussions dans les ateliers. Puis, ces quelque 70 adolescents de 14 à 17 ans ont confectionné des projets qui font état de leurs constats et de leurs recommandations pour mieux prévenir l’exploitation, et ainsi influencer les stratégies de prévention sous forme de capsules vidéos, de podcast ou encore de tableaux mosaïque, a détaillé Julie Dénommée, directrice des programmes et de l’apprentissage au sein du Bureau international, une organisation non gouvernementale internationale canadienne.

Par exemple, un groupe a créé une vidéo sur le partage de photos nues ou de parties intimes et un autre a réalisé un balado sous forme de questions-réponses qui se penche sur diverses formes d’exploitation sexuelle.

L’idée n’était pas de recueillir des témoignages de victimes d’exploitation : les adolescents qui ont participé au projet y ont été invités parce qu’ils sont « partie prenante de cet enjeu contemporain. » Ils ont ainsi exprimé le désir de voir « plus de représentation » dans la prévention, c’est-à-dire qu’ils souhaitent de la diversité culturelle et sexuelle.

Les experts des réseaux sociaux

Les jeunes ont aussi parlé d’aborder les « signaux d’alarme » de l’exploitation sexuelle, comme la manipulation, l’abus de confiance et de pouvoir. Experts des réseaux sociaux, ils ont expliqué la nécessité d’utiliser différentes cibles et formats : Instagram pour les jeunes et Facebook pour les parents. Ils souhaitent voir un langage simple, plus proche de la réalité. Les campagnes de prévention qui montrent des « cas extrêmes » d’abus manquent la cible, disent-ils, car la réalité est plus subtile. Et la prévention va fonctionner si les jeunes se reconnaissent, soulignent-ils.

« On préfère les campagnes qui offrent des ressources et des outils. Valoriser le fait d’en parler et de s’appuyer sur les autres. Les témoignages nous font sentir compris. Il faut que toutes les campagnes aient cet effet. Il faut que le message soit rassurant pour les victimes, qu’elles ne se sentent pas stupides », rappelle le groupe de l’École secondaire des Patriotes, à Saint-Eustache.

Quant à la nécessité de cibler aussi les agresseurs, par exemple, ceux qui font de la sextorsion, il est ressorti des échanges qu’eux aussi doivent être éduqués, a rapporté Mme Trépanier : « Il y avait quelque chose de très beau là-dedans. Il y a de l’espoir. »

L’événement de clôture de ce projet a eu lieu jeudi soir à Montréal. Les décideurs seront présents — comme des responsables au sein du ministère de l’Éducation et de celui de la Sécurité publique — histoire de les convaincre d’écouter ce que les jeunes ont à dire sur le sujet. Et pour qu’à l’avenir, ils soient davantage impliqués.

« Ils veulent être proactifs et participer » a insisté Mme Dénommée. Quand on les implique, ils embarquent : Ils veulent l’espace, participer, Fconstruire et cela va au-delà du sujet de L’exploitation sexuelle. Certains ont créé des projets dans leurs écoles par la suite et même organisé des conférences. Pour elle, il est surprenant que les jeunes n’aient pas été impliqués lors de la confection du récent projet de loi pour mieux encadrer le travail des enfants.

Je vais continuer à le marteler, dit-elle : « c’est incontournable de les consulter. »