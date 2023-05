La voix des sportifs

Le milieu sportif canadien a été secoué dans les derniers mois par des allégations de violence physique et morale. Parmi les affaires les plus médiatisées, on peut penser aux cas dans le hockey junior majeur ou bien chez Gymnastique Canada. La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, présentera à 11 h une réforme visant à rendre cet écosystème « sécuritaire et imputable ». Ottawa veut aussi « accorder la priorité à la voix des athlètes ».

Selon Radio-Canada, le gouvernement déliera les cordons de la bourse pour entre autres encourager la participation des sportifs aux différents conseils d’administration.