Le danger d’incendie reste extrême dans la plupart des régions en Alberta

Même si le nombre de personnes évacuées pour fuir les incendies de forêt en Alberta a chuté mercredi, des milliers de personnes restent hors de chez elles alors que les pompiers se préparent à des conditions plus chaudes et plus sèches dans les prochains jours.

Colin Blair, directeur de l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta, a calculé que le nombre de personnes hors de chez elles était tombé à moins de 18 000, soit en baisse de 6000.

« L’Alberta continue d’être sous l’état d’urgence provincial », a-t-il déclaré mercredi.

Le danger d’incendie de forêt a également forcé l’évacuation d’une partie d’une Première Nation au sud-ouest d’Edmonton.

Corrine Bell, de l’équipe d’intervention en cas d’urgence de la Première Nation O’Chiese, a déclaré que 103 personnes ont été forcées de quitter la zone nord de la réserve. Une maison a été perdue et plusieurs autres ont été endommagées par la fumée.

« Nous profitons de l’écart de temps pour nous occuper des points chauds », a déclaré Mme Bell, ajoutant que la communauté espère que le vent ne changera pas de direction.

Six Premières Nations voisines ont également offert leurs services d’incendie pour aider.

Le chef Conroy Sewepagaham, chef de la Première Nation de Little Red River dans le nord de l’Alberta, affirme que la communauté de Fox Lake a maintenant perdu 85 maisons.

Sans route menant à la communauté, environ 3700 personnes ont dû partir en barge et en bateau.

Dans le comté de Brazeau, à l’ouest d’Edmonton, Gary Edwards a raconté qu’il était revenu chez lui sous peu, la zone ayant été évacuée pour aider à empêcher l’incendie de se propager aux propriétés voisines.

« Je suis extrêmement chanceux avec la communauté que j’ai autour de moi, car ils ont sauvé ma maison et ma grange et nous avons sauvé plusieurs autres maisons et fermes ici », a déclaré M. Edwards.

Celui-ci a ajouté qu’il avait une équipe avec quelques camions à eau, des camions à pression et un camion de pompiers fait maison.

Zach Dressler, un nettoyeur de fosses septiques à Drayton Valley, essayait également d’aider. Garé devant le bureau du comté de Brazeau, juste au nord de Drayton Valley, l’homme a attendu dans son camion-citerne pour obtenir un permis d’entrée dans la ville qui a été évacuée jeudi soir.

« Je pleure… ma santé mentale se détériore très rapidement parce que je ne trouve personne pour m’aider », a-t-il laissé tomber.

« Nous possédons tous des vêtements ignifugés. J’ai des bottes ignifuges – nous le faisons tous les jours et on nous dit, non, nous ne pouvons pas aider, a poursuivi M. Dressler. Nous ne sommes pas des pompiers, mais nous sommes des professionnels. »

Il a fait savoir que la GRC avait menacé d’arrêter et d’amender ceux qui ne se conforment pas aux ordres d’évacuation.

Le porte-parole de la GRC, Fraser Logan, a cependant confirmé mercredi qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Des hameaux évacués

Karen Prevost, de Drayton Valley, a raconté avoir vécu des évacuations en cas d’incendie au cours des années précédentes.

« Je suis en vie et ma famille est en sécurité, a-t-elle affirmé. C’est tout ce qui compte. »

Mme Prevost est actuellement à Tomahawk, un hameau à environ 35 kilomètres au nord-est de Drayton Valley.

« Je ne suis pas pressée de rentrer à la maison, car les épiceries ont besoin de temps pour nettoyer leurs congélateurs et autres, parce qu’il n’y a plus de courant, a-t-elle poursuivi. Les gens doivent être patients. »

Plus tôt mercredi, un ordre d’évacuation a été levé pour le hameau d’Evansburg, en Alberta, à environ 120 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, après que les résidents ont été sommés de partir à la fin du mois dernier, car des conditions sèches et venteuses ont alimenté des incendies de forêt qui mettent le hameau et la zone rurale environnante en danger.

M. Blair a déclaré que l’Alberta restait sous l’état d’urgence avec 20 communautés appelant à l’état d’urgence local. Quatre conseils de bande ont adopté des résolutions similaires et 13 avis d’évacuation sont en place.

Christie Tucker, d’Alberta Wildfire, a déclaré que les pompiers combattaient 76 feux de forêt actifs mercredi après-midi, dont 24 étaient hors de contrôle. Elle a déclaré que l’activité devrait augmenter à mesure que les températures augmentent et que l’humidité diminue plus tard dans la semaine.

« Les pompiers ont travaillé dur pour se préparer à des conditions plus difficiles, construisant des coupe-feu autour des communautés et faisant appel à de nouveaux pompiers », a-t-elle rapporté.

Des pompiers du Yukon, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Manitoba et du Québec sont arrivés en Alberta pour apporter leur aide. Le gouvernement a indiqué mardi que des équipages étaient également attendus du Nouveau-Brunswick, de l’Oregon et de l’Alaska.