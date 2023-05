Le gouvernement du Québec n’achètera pas la Maison Garneau

Alors que les appels se succèdent pour que le gouvernement du Québec achète la maison patrimoniale de l’historien François-Xavier Garneau, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a rejeté ce scénario, mercredi.

M. Lacombe a affirmé que le gouvernement a le rôle de protéger le patrimoine, ce qui est le cas depuis 1966 pour cet édifice du Vieux-Québec, construit au XIXe siècle.

« Ce n’est pas le rôle du gouvernement de les acquérir ces résidences. C’est le rôle du gouvernement de les protéger lorsqu’il y a une valeur patrimoniale suffisante. Dans ce cas-ci, c’est une évidence, elle est protégée autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais ce n’est pas du tout dans mon intention de faire des acquisitions. »

Le Devoir a révélé lundi que le propriétaire de la demeure située dans le Vieux-Québec, l’homme d’affaires Louis Garneau, a mis en vente l’édifice qu’il avait acheté il y a 25 ans. Dans une entrevue, M. Garneau a exprimé le souhait que le gouvernement ou la Ville de Québec l’achètent.

Le ministère de la Culture a été avisé le 5 mai par M. Garneau qu’il mettait en vente l’édifice construit en 1864, où le premier historien du Canada français a résidé, durant les deux dernières années de sa vie.

« J’ai vu le courriel qu’il nous a fait parvenir effectivement et il nous offre de l’acheter, mais ce n’est pas le rôle du gouvernement de les acquérir ces résidences », a dit M. Lacombe.

Le ministre est confiant qu’avec les conditions en vigueur, le caractère patrimonial de l’édifice sera préservé.

« On a beaucoup de grands québécois, mais si on se met comme état à acheter tous ces bâtiments on va se retrouver avec d’importants enjeux. Et le patrimoine est une responsabilité partagée. Je pense qu’il y aura un acheteur et il devra en prendre soin. »

M. Lacombe a affirmé que la maison de trois étages est trop petite pour accueillir un Espace bleu, ces musées que le gouvernement veut implanter dans les régions du Québec.

La Loi sur le patrimoine culturel impose au propriétaire l’obligation d’obtenir une autorisation du ministre préalablement à tous travaux visant l’extérieur ou l’intérieur de l’immeuble ou son terrain, a indiqué le cabinet de M. Lacombe.

« Cette disposition a été rappelée au propriétaire, a affirmé sa porte-parole, Laurence Gillot. Et l’obligation qui en découle incombera également à tout nouveau propriétaire. »

Lettre ouverte

À l’initiative de la Société historique de Québec (SHQ) un peu plus de 100 personnes actives principalement dans les secteurs de l’histoire et du patrimoine ont signé cette semaine une lettre ouverte réclamant que le gouvernement du Québec ou la Ville de Québec achètent la maison louée par M. Garneau en 1865 et 1866.

« Nous les invitons donc à faire l’acquisition des lieux et à en faire un musée ou à s’assurer que celui qui achètera l’endroit en conserve l’intérieur et en donne l’accès au plus grand nombre », écrivent-ils.

En plus du président de la SHQ, Alex Tremblay Lamarche, l’historien et biographe de François-Xavier Garneau, Patrice Groulx, et l’historien et vice-président de la Fondation Lionel-Groulx, Éric Bédard, sont au nombre des 104 signataires de la lettre ouverte.

Ils soulignent que la maison a subi très peu de transformations. Ses propriétaires successifs ont pris grand soin de conserver les pièces de mobilier dont ils avaient hérité lorsqu’ils ont pris possession des lieux et d’en compléter le décor pour qu’elle reflète l’époque de François-Xavier Garneau et fasse un clin d’oeil au cardinal Maurice Roy qui est né dans ses murs.

En 1995, la mise en vente de la maison avait suscité des débats en raison de sa valeur patrimoniale. Originaire de Québec, l’homme d’affaires Louis Garneau l’avait achetée trois ans plus tard, en 1998.

En plus de son invitation aux pouvoirs publics, M. Garneau a également lancé un défi à son ami Pierre Karl Péladeau, actionnaire de contrôle du conglomérat Québecor, en raison de sa sensibilité au nationalisme québécois, que l’oeuvre de l’historien a nourri.