Fondations alimentaires: remplir les estomacs en temps de crise

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Un million de Québécois souffrent d’insécurité alimentaire, révélait un rapport de l’Observatoire québécois des inégalités paru fin 2022. Les organismes oeuvrant dans le domaine n’avaient cependant pas besoin d’une étude scientifique pour le savoir : ils constatent de visu les effets combinés de la pandémie de COVID-19, de la crise du logement et de l’inflation alimentaire sur les ménages.

Un exemple parmi de nombreux autres : à la Fondation Rock-Guertin de Sherbrooke, qui distribue trois fois par an des paniers de victuailles à des familles dans le besoin, la demande a bondi de 35 % depuis l’an dernier. Derrière ce chiffre se cache une réalité alarmante : « les inscriptions pour les paniers du printemps étaient ouvertes jusqu’au 31 mars », explique la directrice générale de la fondation, Solange Rodrigue. « Les semaines qui ont suivi cette date, ma boîte vocale était constamment pleine d’appels de gens dans des situations d’urgence qui espéraient qu’on aurait quand même un panier pour eux. »

Pour aider les plus démunis, divers organismes font preuve d’une créativité hors pair.

Manger frais

Après plus d’une décennie de croissance, l’entreprise Les Fermes Lufa a souhaité aider à lutter contre l’insécurité alimentaire. Spécialisée en agriculture urbaine et en distribution d’aliments biologiques et locaux, l’entreprise montréalaise était consciente d’avoir sous la main des produits rarement disponibles dans les banques alimentaires.

En visitant des organismes comme Moisson Montréal, un déclic s’est opéré : et si ses outils technologiques étaient mis à profit ? Quelques lignes de code plus tard, la plateforme de commande était adaptée pour permettre à des familles dans le besoin de faire leur épicerie en ligne et de recevoir leurs légumes chez elles, à l’instar des clients de la compagnie.

C’est ainsi qu’en décembre 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, l’entreprise lance un programme de dons directs auprès de ses clients. Ces derniers sont invités à contribuer en ajoutant quelques dollars à leur facture à chaque commande ou bien en cédant leurs remises annuelles. Le succès est immédiat : la première année, les fonds ainsi amassés servent à fournir des paniers de légumes frais à quelques dizaines de familles. Aujourd’hui, ce sont plus de 550 personnes à Mont­réal qui profitent du programme.

« Nous résolvons ainsi un problème de dignité », souligne Yourianne Plante, directrice des communications des Fermes Lufa. Surtout, l’outil permet de faire gagner un temps précieux à ces familles, dont les parents doivent jongler avec des emplois du temps chargés. « Plus besoin de prendre l’autobus pour se rendre jusqu’à la banque alimentaire et d’attendre en ligne de recevoir des aliments qu’on n’a pas choisis et qui ne sont pas toujours hyperfrais. »

Soulager au bon moment

Tout comme la Fondation des Fermes Lufa, qui collabore avec des organismes montréalais pour sélectionner les ménages qui profiteront de ses paniers de légumes, la Fondation Rock-Guertin s’allie, elle aussi, avec les intervenants locaux pour distribuer des victuailles aux quatre coins de la ville de Sherbrooke.

La Fondation remplit ainsi les estomacs d’enfants d’âge scolaire dans une dizaine d’écoles de la ville et collabore avec une trentaine d’organismes de la région. « On travaille avec ceux qui sont déjà là, qui le font bien », résume Solange Rodrigue.

Tout cela grâce à un financement entièrement privé. « On se disait qu’après la COVID-19, qui a été difficile pour les gens d’affaires, les dons allaient diminuer, explique la directrice générale. Mais on ne le ressent pas du tout. » Elle attribue ce succès à la réputation de l’organisme, qui existe depuis une quarantaine d’années.

En plus de ses activités quotidiennes, la Fondation organise la distribution de paniers de manière ponctuelle à des moments clés de l’année : la rentrée scolaire, le temps des Fêtes et au printemps, autour du congé de Pâques. « Nous voulons permettre aux gens de souffler, leur donner un peu de douceur. »

Malgré la hausse fulgurante des besoins, la directrice générale constate la générosité de ceux qui bénéficient de ses services. « Une dame qui avait demandé un panier du printemps m’a appelé pour me dire qu’elle venait de trouver un emploi et qu’elle n’en avait plus besoin », raconte-t-elle, encore soufflée de voir que même les gens les plus démunis se « passent la puck ».

La preuve qu’en situation de crise, l’être humain révèle ses plus grandes capacités d’entraide.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.