Fondation Les Petits Frères: briser l’isolement chez les aînés

Philanthropie

Comme l’isolement des aînés a connu une hausse durant la pandémie, la fondation Les Petits Frères souhaite augmenter son nombre de bénévoles et lance un appel aux dons. L’organisme sans but lucratif lutte contre la solitude que subissent de plus en plus de personnes âgées.

« On accompagne des gens de 75 ans et plus qui n’ont personne au monde », explique la directrice générale de la fondation, Caroline Sauriol. En 2030, les Québécois de 65 ans et plus compteront pour 25 % de la population de la province. Et parmi eux, 30 % sont à risque de souffrir d’isolement, d’après un rapport publié par l’Institut de la statistique du Québec en 2020.

À l’échelle du Canada, l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement a révélé une forte hausse du sentiment de solitude chez les femmes entre les premiers résultats de l’étude (2011-2015) et la période de la COVID-19. Ainsi, les femmes de 65 à 74 ans ont été 67 % plus nombreuses à avoir un sentiment de solitude. Chez celles âgées de 75 à 84 ans, on constate une augmentation de 37 %. Chez les hommes, cette hausse se situe à 45 % pour les 65 à 74 ans et à 33 % pour les 75 à 84 ans.

La crise sanitaire a non seulement exacerbé l’isolement chez les aînés, mais a également entraîné une perte de capacités. « Le confinement a fait perdre énormément de capacités physiologiques aux gens : la capacité de faire une grande marche, de traîner ses courses, le centre d’équilibre, etc. C’est un déconditionnement physiologique », précise Mme Sauriol.

Elle raconte d’ailleurs avoir observé une internalisation de la peur chez plusieurs aînés. « Il y a des gens qui disent : “Moi, avant la pandémie, je ne me sentais pas vieux. Mais là, je me sens vieux parce qu’on m’a fait sentir que je l’étais et que j’étais fragile, vulnérable, en danger si je sortais.” »

La crise sanitaire a également entraîné des conséquences sur le plan cognitif, constate Mme Sauriol. « Quelqu’un qui avait l’habitude de se déplacer, de rencontrer des gens, de socialiser, et qui tout d’un coup se retrouve replié sur soi dans son petit appartement… Donc on voit beaucoup de perte de capacités, surtout chez ceux qui sont très isolés et vulnérables. »

Épauler les aînés

La question de la resocialisation est au coeur des actions des Petits Frères depuis les assouplissements des mesures sanitaires. « Tout ce qui est le reconditionnement, la remise en action est vraiment très important », souligne Mme Sauriol.

C’est pourquoi la fondation souhaite recruter davantage de bénévoles pour accompagner les Grands Amis. « C’est ainsi que l’on désigne les bénéficiaires de la fondation, note Caroline Sauriol. Ces personnes sont seules au monde. Elles ne sont plus ni l’époux, ni la mère, ni le père, ni la soeur, ni le frère de personne et n’ont plus de titre auquel se rattacher. »

« L’argent que les gens nous donnent est investi dans l’accompagnement », explique Mme Sauriol. En ce moment, l’organisme compte près de 3000 bénévoles. « Pour nous, c’est le nerf de la guerre. Il faut attirer davantage de bénévoles, car les besoins sont immenses », soutient-elle. Les personnes recrutées reçoivent une formation et font l’objet d’un encadrement. « Mais parce qu’on est face à une population vulnérable, il faut réagir dès que la personne cesse son bénévolat », précise-t-elle.

Les Petits Frères estiment que pas moins de 55 000 aînés québécois sont actuellement en situation d’isolement sévère. « Ils n’ont personne autour d’eux et ne reçoivent aucun appel téléphonique sur un mois. Ils sont vraiment repliés sur eux-mêmes », indique la directrice générale.

Afin de leur venir en aide, la fondation organise notamment des activités et leur offre des cadeaux à Noël et à leur anniversaire. « Ce sont toutes sortes de façons d’être présent dans leur vie et de leur montrer qu’ils comptent encore pour quelqu’un », fait valoir la directrice générale de l’organisme.

Parmi les services proposés figurent l’accompagnement individualisé, mais aussi des activités de groupe. « Ce qu’on fait, c’est être dans la vie des gens pour le reste de leurs jours, peu importe ce qui arrive », explique Caroline Sauriol. Ainsi, Les Petits Frères continuent leur oeuvre auprès des personnes âgées, même lorsque celles-ci sont en déclin cognitif ou en fin de vie. « On a également des terrains dans les cimetières où ils peuvent être enterrés. Souvent, […] on est les seules personnes présentes à leurs funérailles. »

Changer la trajectoire

Toutefois, les activités proposées par l’organisme sont « presque un détail », affirme la philanthrope. « L’essence de notre accompagnement est de leur offrir une présence durable à travers ce qu’ils vont vivre. Les personnes dans le quatrième âge vont perdre leur appartement, leur véhicule, leur chien. Ils vont tout perdre, se casser la hanche, etc. Nous, on leur donne un accompagnement affectif. »

Les Petits Frères aimeraient pouvoir sortir de l’isolement 10 000 Québécois d’ici 2030. Afin d’atteindre cet objectif, l’organisation souhaite doubler son nombre de bénévoles, en recrutant massivement.

L’organisme rappelle que le cercle social diminue souvent inexorablement avec l’âge en raison des décès des proches, ce qui entraîne une situation d’isolement, comme le mentionne une étude publiée en 2011 par l’Institut national de santé publique du Québec. Une tendance en hausse avec la population vieillissante. « Il va y avoir de plus en plus de personnes aînées et il n’y aura pas de moins en moins de solitude », prévient Mme Sauriol.

D’ailleurs, un rapport rendu public il y a cinq ans par le ministère québécois de la Famille recensait 3,4 millions de personnes de 50 ans et plus et 1,6 million de personnes de 65 ans et plus sur un total de 8,4 millions de Québécois en 2017. « Il faut aussi se préparer, se conscientiser. Tout le monde a un rôle à jouer pour changer la vie de ces personnes. On doit changer la trajectoire vers laquelle on se dirige, qui va être un grand drame d’isolement », clame la directrice générale de la fondation Les Petits Frères.

Pas de vacances pour l’isolement

Afin de pouvoir briser l’isolement des aînés cet été, Les Petits Frères lanceront sous peu une campagne afin de collecter des fonds. « L’été, tout le monde a hâte de partir en vacances. Mais les aînés qui sont seuls, eux, ils vont être encore plus isolés. L’été en ville, ça peut être très difficile pour une personne isolée qui se retrouve encore plus isolée par la chaleur et par le fait que tout le monde part en vacances, explique la directrice générale. On veut sensibiliser les gens : il n’y a pas de vacances pour l’isolement. »

Les Petits Frères organisent donc durant la saison estivale un séjour pour certains de leurs membres dans une maison de vacances à Oka, au bord du lac des Deux-Montagnes. « On a même des gens qui sortent d’un CHSLD pour partir en vacances, souligne Caroline Sauriol. Imaginez l’impact que ça peut avoir dans la vie d’une personne, d’aller passer une semaine à la campagne en bonne compagnie. C’est extrêmement précieux. »

La fondation Les Petits Frères vient de mettre en ligne un livre numérique avec des conseils pour briser l’isolement des aînés durant l’été.

« La plus belle chose qui me soit arrivée » La fondation des Petits Frères a changé la vie de Cécile Bédard il y a près de 20 ans. « La plus belle chose qui me soit arrivée, c’est de rentrer là », confie la dame qui a eu 94 ans en avril. C’est en rentrant au Québec, après avoir passé une vingtaine d’années à Vancouver, que la dame a découvert l’organisme. « Une amie m’a dit : “Pourquoi tu ne viens pas aux Petits Frères ?” J’ai tenté l’expérience et je n’ai jamais regretté un seul moment », dit-elle. Aujourd’hui, Mme Bédard vit dans une résidence du quartier Saint-Henri, à Montréal. Mais plusieurs fois par an, elle se rend à la maison de vacances que possède l’organisme à Oka. « C’est le bonheur parfait. On rencontre des amis, on joue aux cartes », raconte-t-elle. Ces activités ont toutefois été annulées durant la crise sanitaire. « Ça nous a dérangés pas mal ! J’espère qu’on va y retourner, à Oka. Moi, je voudrais être enterrée là, mais ils ne veulent pas ! » s’exclame-t-elle en riant. Elle a toutefois sa place réservée dans les emplacements destinés aux Grands Amis. La nonagénaire n’a pas seulement bénéficié de vacances sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Il y a une dizaine d’années, elle s’est également envolée pour Paris avec une douzaine d’autres aînés soutenus par la fondation. « Ils m’ont même payé mes dents. J’avais perdu mon dentier et ils m’en ont payé un nouveau » lance-t-elle. La fondation des Petits Frères affirme d’ailleurs que 80 % des Grands Amis font partie des Québécois les plus démunis et touchent le Supplément de revenu garanti. Selon l’organisme, cette précarité financière contribue à l’isolement des aînés. Comme ils peinent à joindre les deux bouts pour combler leurs besoins essentiels, ils ne font pas de sorties au restaurant ou au cinéma, par exemple. Mme Bédard n’a pas de mots assez forts pour décrire l’organisme. « On ne peut pas le définir. Je n’ai jamais rencontré un organisme comme celui-là, avant. C’est magnifique ! »

