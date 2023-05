Un nouveau passeport

Le gouvernement canadien présentera à 9 h 30 un passeport « remanié de fond en comble » et « à la fine pointe de la technologie ». La refonte, qui aura pris 10 ans, vise à rendre la contrefaçon du document plus ardue. Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, et la ministre de la Famille, Karina Gould, en feront l’annonce depuis l’aéroport international d’Ottawa.