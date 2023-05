Nettoyer les algues des lacs sans produits chimiques

Températures élevées riment souvent avec envie de baignade… et prolifération d’algues. Pour débarrasser les lacs des fleurs bleues, une professeure de l’Université Concordia a créé un système de filtration qui agit sans produits chimiques.

Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, sont naturellement présentes dans les lacs, mais elles peuvent foisonner dans des eaux chaudes, de faible profondeur, selon le vent et le courant. Elles forment ainsi ce qu’on appelle des fleurs d’eau, qui donnent au lac une couleur verdâtre.

Certaines algues produisent des toxines, qui peuvent être responsables de vomissements, d’irritation ou encore de maux de ventre. Recouvrant la surface de l’eau, elles bloquent également le passage de la lumière, ce qui est néfaste pour l’écosystème, explique la professeure au Département de génie civil, du bâtiment et de l’environnement de l’Université Concordia Catherine Mulligan.

Outre le risque pour l’être humain et le biome, les algues sont aussi des nuisibles visuels, qui peuvent déprécier de plusieurs milliers de dollars la valeur des propriétés alentour.

La recherche pour s’en débarrasser ne date donc pas d’hier.

Un système autonome

À l’été 2019 et 2020, Mme Mulligan a installé avec son équipe un filtre flottant sur le lac Caron, peu profond, dans les Laurentides, qui fait l’objet d’un avis de restriction de baignade depuis 2008 en raison de la présence d’algues, peut-on lire dans l’étude.

Flottant sur un pneu, une pompe rejette l’eau du lac sur un filtre géotextile qui « attrape toutes les algues et autres solides », explique Mme Mulligan. À base de « polymères, les filtres sont durables » et réutilisables.

Le système, que l’équipe aimerait autonomiser en y installant des panneaux solaires pour alimenter la pompe en énergie, est facilement déplaçable. Un avantage, puisque la présence d’algues « varie beaucoup d’une année à l’autre ». « On peut l’enlever si on n’en a plus besoin. »

L’idée ingénieuse remonte à une année sabbatique au Japon, en 2005. « J’ai appris toute l’information là-bas, et je me suis dit qu’il y avait peut-être moyen de faire quelque chose au Canada à mon retour », se souvient la directrice de l’Institut Concordia pour l’eau, l’énergie et les systèmes durables.

En 2007, plus de 80 cours d’eau québécois ont été contaminés par les cyanobactéries. Une infestation importante qui a marqué le début d’une série de tests pour la chercheuse. Et avec les changements climatiques, la prolifération d’algues risque d’être de plus en plus récurrente.

Encore au stade de recherche, les résultats obtenus au lac Caron sont prometteurs, dit Mme Mulligan. « Ça a réduit la production, ça, c’est sûr, parce qu’il y a moins de nutriments dans l’eau. » Maintenant, il faut agir « plus vite que la production d’algues » et « contrôler les nutriments dans les sédiments », indique-t-elle.

L’équipe teste aussi ses filtres dans des lacs voisins, pour déterminer quel dispositif est adapté à quel type d’algues, qui peuvent être plus ou moins grosses.

La privatisation laisse des traces

Mais les chercheurs se heurtent parfois à des citoyens réticents. « Les terrains autour des lacs sont privés. Il faut convaincre les personnes de mettre leurs sous pour faire le traitement. »

La privatisation est d’ailleurs en partie responsable de la présence d’algues. « Dans les années 1960, les promoteurs ont voulu agrandir les lacs et ont coupé des arbres », explique la professeure Mulligan, sans penser au bon « écoulement de l’eau ». Et avec le temps, les souches d’arbre et les racines recouvertes d’eau se dégradent et dégagent des nutriments, qui peuvent contribuer à la présence d’algues.

À terme, Mme Mulligan estime que le système qu’elle a conçu pourra nettoyer d’autres types d’étendues d’eau, et que le principe de filtration pourra être adapté pour permettre d’éliminer des bactéries, l’E. coli, par exemple.

Ce contenu est réalisé en collaboration avec l’Université Concordia.