Le Main Deli, une institution montréalaise, ferme ses portes

Le Main Deli, qui aurait soufflé ses 50 bougies l’an prochain, a fermé ses portes lundi, au grand désarroi de ses clients réguliers qui avaient pris l’habitude de s’attabler à ce restaurant reconnu entre autres pour la qualité de ses viandes fumées.

Ouvert en 1974, le restaurant est devenu au fil des années une icône du boulevard Saint-Laurent. L’établissement était reconnu pour la qualité de ses grillades et de ses sandwiches au smoked meat qui, d’après plusieurs de ses clients réguliers, n’avaient rien à envier au mythique restaurant Schwartz’s, situé de l’autre côté de la rue.

Or, le bâtiment a fermé ses portes lundi, à moins d’un an de son cinquantième anniversaire, comme en témoigne une inscription sur sa porte d’entrée et la page Facebook du restaurant, qui mentionne que celui-ci est « fermé définitivement ».

« C’est une journée triste à Montréal », soupire Fréderic Serre, qui a constaté la fermeture du restaurant en se promenant sur le boulevard Saint-Laurent lundi. Il avait l’habitude de se rendre dans ce restaurant une ou deux fois par mois, depuis 30 ans. Certains des employés de ce restaurant y travaillaient d’ailleurs depuis quelques décennies, affirme-t-il.

« Ce qui est triste avec le Main Deli, c’est que c’est arrivé si rapidement qu’on n’a pas eu le temps d’y aller et d’offrir un dernier au revoir aux employés. Ça s’est passé vraiment soudainement », ajoute M. Serre. Le Devoir n’a pas été en mesure de joindre la gestionnaire du restaurant, lundi soir.

« Beaucoup d’entre nous ont de beaux souvenirs dans cet endroit », se souvient pour sa part la Montréalaise Toula Drimonis, qui avait l’habitude, plus jeune, de terminer ses soirées arrosées au Main Deli, dont elle se remémore la qualité de la nourriture ainsi que l’ambiance qui y régnait. C’est vraiment triste de le voir partir », se désole-t-elle. « C’est une autre institution qui ferme ses portes. »