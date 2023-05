La dette des États-Unis

La dette américaine se rapproche dangereusement de son plafond, et les États-Unis pourraient frôler le défaut de paiement dès le 1er juin. Dans cette course contre la montre, le président Joe Biden a convié le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et les principaux responsables démocrates et républicains du Congrès à une rencontre.

Les républicains, majoritaires à la chambre basse, tiennent à ce que le gouvernement Biden réduise ses dépenses avant de donner leur accord au relèvement du plafond de la dette. Mais Joe Biden a répété à plusieurs reprises que ce devait être fait sans condition.