Comment le Québec fera grimper le prix de son eau

Le Québec est-il assis sur un trésor enfoui ? Son or bleu, qui représente 3 % des réserves renouvelables d’eau douce sur la planète, rapporte 3 millions de dollars par an à l’État. Des miettes, selon le gouvernement de François Legault, qui s’apprête à revoir le prix sur l’eau. Tour d’horizon de cette réforme attendue.

Le Saint-Laurent. Le lac Saint-Jean. Le réservoir Manicouagan. Mais aussi le lac aux Outardes. Le lac des Pins. Et la rivière aux Oiseaux. Au Québec, la Commission de toponymie décompte des millions de plans d’eau, qui couvrent des centaines de milliers de kilomètres carrés (km2). L’eau douce qui s’y retrouve représente 10 % du territoire québécois.

Depuis 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection stipule que la ressource fait « partie du patrimoine commun de la nation québécoise et qu’il importe de la préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures ». Le Code civil précise qu’elle n’est pas susceptible d’appropriation, à moins qu’elle soit recueillie et mise en récipient.

Le Québec est donc un des rares États sur la planète à accorder à l’eau un statut juridique. Dans le reste du Canada, des provinces comme l’Ontario et la Colombie-Britannique ne l’ont pas fait.

« Personne ne peut posséder la ressource », résume la directrice générale de l’organisme Eau secours, Rébecca Pétrin. « Cela peut faire une grosse différence par rapport à d’autres pays comme la France, où certains embouteilleurs comme Evian et Perrier sont propriétaires de la ressource en eau souterraine. Donc les gens de la région qui creusent un puits ne sont pas autorisés à prélever de l’eau souterraine. »

« Au Québec, on ne verra jamais ça », enchaîne-t-elle.

Un tiers de l’eau facturée

Au Québec, les quantités d’eau prélevées annuellement sont astronomiques. Le ministère de l’Environnement (MELCCFP) calcule qu’en 2021, 2,6 milliards de mètres cubes (m3) d’eau ont été pompés en territoire québécois. « Ces volumes d’eau sont prélevés notamment par des municipalités, par des entreprises qui mènent des activités commerciales et récréotouristiques ainsi que par des producteurs agricoles et aquacoles », explique la direction des communications du ministère dans un échange de courriels.

Depuis 2011, l’État impose un coût de 2,50 $ le million de litres d’eau prélevé à 70 $ le million de litres aux industries qui utilisent de l’eau issue du sous-sol ou des plans d’eau québécois à n’importe quel stade de leurs activités.

Attention toutefois : tous les utilisateurs ne sont pas soumis à cette redevance. En fait, en 2021, seulement 31 % des quantités d’eau pompées au Québec ont été facturées, soit quelque 800 000 m3. « Ça ne s’applique qu’au monde industriel. Donc toute cette réglementation-là fait exception aux milieux agricole, institutionnel, commercial, municipal », indique Rébecca Pétrin.

Au contraire du Québec, la Colombie-Britannique a choisi d’étendre ses redevances aux agriculteurs et aux producteurs d’énergie hydraulique. Or, le projet de loi 20 « visant à instituer le Fonds bleu et à modifier d’autres dispositions », déposé au mois d’avril par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, ne prévoit rien en ce sens.

Le voisin ontarien comme inspiration

Ces dernières années, les quantités d’eau soumises à une redevance stagnent. Le gouvernement du Québec, qui utilise pourtant ces fonds pour protéger ses milieux humides, ne peut compter que sur une cagnotte de trois millions de dollars annuellement. Et elle n’est pas indexée.

C’est le problème auquel souhaitait s’attaquer le ministre Benoit Charette le mois dernier, lorsqu’il a déposé le projet de loi 20 et un projet de règlement révisant les redevances sur l’eau. Ceux-ci doivent faire en sorte de décupler les sommes issues du prix sur l’eau.

Comme le premier ministre François Legault aime le faire, M. Charette s’est comparé à l’Ontario et à ses « taux [de redevances] plus élevés » pour élaborer ses modifications réglementaires. Au Canada, elle est sans doute la province qui se compare le mieux au Québec en matière de gestion de l’eau. Elle est assise sur plus de 177 000 km2 d’eau douce — plus de 207 000 km2 au Québec — et impose un tarif unique de 3,71 $ le million de litres aux entreprises qui utilisent son eau sans l’embouteiller.

Comme plusieurs industries touchées par la redevance québécoise ne le sont pas par la redevance ontarienne — les pâtes et papiers, par exemple —, la province ontarienne gagne déjà moins d’argent que le Québec. « L’Ontario perçoit […] au total environ 965 000 $ par année », indique le MELCCFP dans un courriel.

Le Québec s’inspirera tout de même d’une poignée de politiques ontariennes pour limiter sa consommation d’eau douce par l’industrie privée. Tout comme l’Ontario, il abaissera le seuil minimum d’imposition des redevances à 50 m3 prélevés par jour. Il imposera aussi aux embouteilleurs d’eau des redevances de 500 $ le million de litres, comme chez les voisins.

L’étude des nouvelles propositions législatives de Benoit Charette commence mardi à l’Assemblée nationale.