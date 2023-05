Le français est plus important que l’anglais pour un immigrant au travail

Les discours les plus défaitistes diront que c’est la connaissance de l’anglais, et non du français, qui profiterait le plus à un immigrant cherchant du travail au Québec. Démontrant tout le contraire, une récente étude longitudinale conclut que non seulement le français est un facteur important de l’intégration économique, mais aussi qu’il jouerait un rôle positif au début et en fin de parcours, contrairement à l’anglais, qui ne serait bénéfique qu’au début.

Ces constats, qui déboulonnent certaines idées reçues, sont ceux d’une équipe de la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales de l’Université Laval, qui les présentera le mardi 9 mai, dans le cadre du Congrès de l’Acfas. « Il s’agit donc d’un renversement de tendances, voire d’une véritable révolution dans le contexte linguistique du marché du travail où le français est devenu un atout important », soutiennent les chercheurs. Ils entendent par là que, tant à son arrivée qu’après dix ans de vie au Québec, un immigrant qui connaît le français aura généralement un meilleur revenu, mais également davantage accès à des emplois qu’un immigrant qui n’aura jamais appris la langue de Molière.

Une première étude longitudinale ayant suivi des immigrants sur dix ans, de 1989 à 1999, avait démontré que la connaissance du français à l’arrivée — tout comme celle de l’anglais — n’avait pas d’effet marquant sur leur revenu et sur l’accès au premier emploi, notamment. Or, vingt ans plus tard, dans leur nouvelle étude, qui s’est aussi échelonnée sur dix ans, de 2007 à 2017, les chercheurs ont constaté que la connaissance du français est devenue primordiale pour un immigrant, un an après son arrivée et même dix ans après. « C’est devenu clair que le français joue un rôle tout le temps, au début comme en fin de parcours », affirme au Devoir Victor Piché, sociologue démographe et professeur honoraire de l’Université de Montréal.

« À l’arrivée, les gens qui ne parlent pas français et qui parlent anglais vont trouver des jobs en anglais temporairement, mais s’ils veulent avoir accès au marché du travail et à un meilleur revenu, ils vont devoir se mettre au français. L’avantage de l’anglais disparaît », ajoute le chercheur, qui est parvenu à ces constats avec les professeurs de l’Université Laval Danièle Bélanger et Charles Fleury.

Le français en hausse au travail

Le contexte linguistique a changé, et il ne se compare plus à celui de la première étude, menée dans les années 1990. La connaissance du français chez les immigrants a augmenté, font valoir les chercheurs. Et entre 2006 et 2016, période correspondant à la cohorte de la nouvelle étude, les immigrants utilisant le français sur le marché du travail ont été plus nombreux, puisqu’ils sont passés de 50 % à 53 %.

En entrevue au Devoir, Victor Piché explique aussi l’importance du français par la logique de l’offre et de la demande. « On est toujours en train de parler des utilisateurs et de leur choix de langue, mais il faut tenir compte de la demande aussi. Tu as beau vouloir parler français comme immigrant, mais si le marché du travail est anglophone, tu vas apprendre l’anglais. C’était le cas dans les années 1970 », dit-il. « On voit maintenant un renversement de tendance qui s’explique, à notre avis, par la francisation du marché du travail. Il y a une demande pour le français. »

Le chercheur s’inspire des conclusions d’une étude récente de François Vaillancourt, expert des politiques publiques et questions linguistiques, qui montrait que la demande pour le français s’est accrue au cours des dernières décennies dans le marché du travail, notamment en raison de l’émergence d’entrepreneurs francophones.

Les chercheurs de l’étude ont également observé une migration dans les secteurs d’activité, soit un passage du secteur secondaire (fabrication-construction) vers le secteur tertiaire (services), ce dernier exigeant davantage une certaine connaissance du français.