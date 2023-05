La Maison François-Xavier Garneau est à vendre

L’homme d’affaires Louis Garneau a mis en vente la maison François-Xavier Garneau, un immeuble patrimonial que le premier historien du Québec a habité à la fin du XIXe siècle.

Depuis 1998, M. Garneau était propriétaire de l’immeuble, situé dans le Vieux-Québec. Avec la rareté de la main-d’oeuvre qui complique son entretien et à quelques mois de son 65e anniversaire, M. Garneau souhaite passer la main.

« J’ai fait 25 ans à soutenir la Maison Garneau et je l’ai fait par passion », a-t-il dit au Devoir.

M. Garneau affirme que cette transaction n’a rien à voir avec les difficultés éprouvées par son entreprise en 2020. Il y a trois ans, au moment où il a restructuré le capital de Louis Garneau Sports, il avait racheté la maison par l’entremise d’une entreprise qu’il détient personnellement.

« Il y a trois ans, je ne voulais pas qu’il y ait une vente de feu, a-t-il-dit. Je n’étais pas prêt mentalement. J’ai dit : “moi, je veux la reprendre”. C’est une maison qui n’a pas besoin de beaucoup d’entretien. »

Le prix demandé est de 595 000 $, soit à peine plus que l’évaluation foncière de 570 000 $. Les meubles d’époque et collections contenus dans la maison peuvent être vendus séparément, a expliqué le propriétaire. Louis Garneau l’avait acquise de Claude Doiron qui, à l’époque, avait cherché un acheteur pendant trois ans.

Protection patrimoniale

François-Xavier Garneau a habité dans l’édifice de trois étages, qu’il louait durant les deux dernières années de sa vie. Il y est décédé, en 1866.

Selon les informations du ministère de la Culture, sa valeur historique repose sur son association avec M. Garneau, « une figure marquante de la littérature canadienne-française du XIXe siècle » qui, de 1845 à 1848, a rédigé son Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours.

La protection patrimoniale s’applique à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble, ainsi qu’au terrain.

L’intérieur de la maison a été préservé de manière exceptionnelle, notamment ses moulures d’origine, a expliqué son propriétaire actuel. Elle contient plusieurs meubles d’époque dont une bibliothèque comptant 3000 livres, des collections de journaux, des orgues et au moins un bahut qui aurait appartenu à l’historien.

La maison était ouverte aux visites privées. Elle servait également dans les cas où M. Garneau recevait des visiteurs étrangers. Plus récemment, des étudiants en ébénisterie pouvaient y avoir accès.

Louis Garneau aimerait que le gouvernement québécois ou la Ville de Québec fassent l’acquisition de l’immeuble en raison du rôle de premier historien du Canada français de François-Xavier Garneau.

« C’était un artiste, un nationaliste qui a voulu faire mentir Lord Durham qui avait dit que les Canadiens français étaient un peuple sans histoire », a-t-il rappelé.

Comme prévu par la réglementation, M. Garneau a avisé le ministère de la Culture de la mise en vente de l’édifice.

L’homme d’affaires a également lancé un défi à son ami Pierre Karl Péladeau, actionnaire de contrôle du conglomérat Québecor. « Je lui lance un défi : Pierre Karl est mon candidat chouchou pour la suite de la maison Garneau, a-t-il dit. Pierre Karl est un grand nationaliste. »

Débats

En 1995, un article du Soleil rapportait que la mise en vente avait suscité des débats en raison de sa valeur patrimoniale, reconnue en 1966 par le gouvernement québécois.

Des représentants du Conseil des monuments et sites, du Bureau des arts et de la culture, de la Caisse populaire Desjardins de Québec, de l’Office du tourisme et des congrès, de l’École d’architecture, de la Société de géographie, de Parcs Canada, de la revue Cap-aux-Diamants, du Rassemblement des citoyens du Vieux-Québec, du cégep Garneau, de la Société historique de Charlesbourg, ainsi que deux députés, s’étaient réunis pour discuter des moyens de préserver le bâtiment.

À la suite du débat récent suscité par la décision du gouvernement de vendre la Maison Chevalier, M. Garneau est conscient que le sujet pourrait être délicat politiquement, mêle la Maison Garneau n’est pas un bien de l’État.

« C’est sûr qu’il va y avoir des débats », a-t-il dit

Le président de la Société historique de Québec, Alex Tremblay Lamarche, a souligné la rareté d’intérieurs aussi bien préservés que dans la Maison Garneau. « Si l’intérieur est protégé, l’essentiel serait qu’il demeure accessible au public et qu’il le soit davantage qu’il ne l’est actuellement », a-t-il déclaré.

Visites rares

Ces dernières années, les visites à la maison étaient devenues rares. Il y avait parfois des groupes, des étudiants en ébénisterie, des adeptes de la préservation des maisons anciennes. Un professeur d’histoire au cégep, Mario Lussier, assurait les visites. « C’était pas mal mort dans les dernières années », a-t-il expliqué au Devoir.

L’historien Patrice Groulx, biographe de François-Xavier Garneau, se demande ce qui adviendra du mobilier intérieur de cette demeure. « Les propriétaires précédents avaient entièrement reconstitué l’intérieur. »

Mais il fait observer que Garneau ne vécut dans cette maison que quelques mois, à la toute fin de sa vie.

« Contrairement à ce que la plaque laisse entendre, Garneau ne s’est installé là qu’à la fin de sa vie. Il venait de prendre sa retraite. Il cherchait à réduire son train de vie, parce que ses revenus avaient diminué. Cependant, à cette époque, il était toujours propriétaire de la maison qu’il a habité le plus longtemps, rue Sainte-Geneviève. »

Or, sur cette maison, observe Patrice Groulx, il n’y a jamais eu de plaque. « Rien ne la signale. Le bâtiment est aujourd’hui subdivisé. Les adresses sont changées. Mais elle existe toujours, la maison de Garneau. »

François-Xavier Garneau est un monument des lettres québécoises. « Il est notre premier historien national et un grand littérateur », explique Patrice Groulx. Garneau fut connu non seulement comme historien, mais aussi comme poète. « Il était en plus greffier de la ville de Québec, un poste très important à l’époque, en plus d’être connu comme un ami de Louis-Joseph Papineau et du Parti patriote. »

Avec Dave Noël