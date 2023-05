Finir sa francisation ne garantit pas l’accès aux études supérieures

Les immigrants qui ont terminé tous leurs cours de francisation ne s’inscrivent pas au cégep ou à l’université notamment parce qu’ils ne sentent pas que leur niveau de français est assez bon, révèle une étude de l’Université de Sherbrooke. Et il semblerait que leurs enseignants confirment cette impression : selon eux, la grande majorité de leurs étudiants n’auraient pas le niveau intermédiaire, soit le niveau attendu par le ministère de l’Immigration lorsque les quatre blocs de francisation sont complétés.

« Ils disent qu’ils ont quand même des intentions de poursuivre des cours de français mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Car même avec tous les cours de francisation qu’ils ont suivis, ils estiment qu’ils n’ont pas la compétence, en français écrit en particulier, pour réussir ou démarrer une formation complémentaire », a expliqué Olivier Dezutter, professeur à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, qui présente aujourd’hui au Congrès de l’Acfas les résultats d’une étude effectuée en collaboration avec des professeures de l’Université Bishop’s et le Cégep de Sherbrooke.

Ce projet de recherche-développement, réalisé grâce à des questionnaires en ligne et des entrevues en personnes, est né du désir de répondre aux inquiétudes d’enseignants de francisation qui ont constaté qu’à peine 1 % de leurs étudiants à temps complet continuaient leurs études au cégep. Certains facteurs, comme la pénurie de main-d’oeuvre, peuvent expliquer pourquoi ils n’entament pas d’études postsecondaires. Mais il y a plus.

Une centaine d’immigrants ont répondu à un questionnaire sur leurs besoins et leur niveau de français. Résultat ? A priori, 4 étudiants sur 5 souhaitaient continuer leurs études. Du lot, la moitié visait la formation aux adultes (par exemple un Diplôme d’études professionnelles), et l’autre moitié envisageait des études collégiales voire universitaires. Malgré leur volonté, plusieurs estimaient ne pas avoir le niveau intermédiaire, soit le fameux « niveau 7 » exigé par le gouvernement du Québec dans beaucoup de programmes d’immigration permanente.

Selon les exigences ministérielles, le niveau 7 exige, entre autres, qu’une personne soit capable d’écrire un texte formel contenant des phrases complexes, comme un court CV, un courriel pour justifier une absence ou une lettre d’admission à un programme d’étude. « Les profs qui interviennent en francisation disent que les trois quarts de leurs finissants ne parviennent pas à ce niveau-là », rapporte le professeur Dezutter. L’écart est grand entre leur niveau après avoir fini les 4 blocs du niveau intermédiaire en francisation et ce que ça prend pour aller au cégep, croit le chercheur. « Comment gérer ce fossé ? »

Changer la façon d’enseigner

Pour expliquer pourquoi certains n’obtiennent pas ce niveau, M. Dezutter s’est penché sur les cours eux-mêmes et la manière dont ils sont enseignés. D’abord, pense-t-il, l’accent est encore trop mis sur les compétences orales, soit le « français parlé ». De plus, la langue maternelle des immigrants n’est pas suffisamment valorisée, malgré ce que suggère la recherche scientifique.

« Quand on vient de Colombie, qu’on a 30 ans, on sait déjà lire et écrire. On a développé, dans sa langue, une série de stratégies qu’on pourrait utiliser dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Or, souvent, ce bagage linguistique n’est pas assez valorisé dans les approches didactiques et les immigrants ont l’impression de recommencer à zéro », explique-t-il. Selon lui, il faudra un jour lever le tabou sur la formation, pas toujours adéquate, des enseignants en francisation.

Olivier Dezutter pointe également un constat qui est ressorti dans ses enquêtes, soit le fait que les immigrants n’apprennent pas tous à la même vitesse. « On a une certaine hétérogénéité dans les groupes mais un système qui fait que tout le monde avance au même rythme », déplore le chercheur. « Des étudiants nous ont dit qu’ils ont perdu leur temps. » L’approche individualisée demeurera toujours un idéal, selon lui.

Le professeur à l’UdeS croit aussi qu’on fait fausse route en s’imaginant qu’un immigrant va apprendre le français dans une période de temps limitée. « Il faut se sortir de la tête l’idée que les immigrants doivent apprendre le français en six mois. Ça ne veut rien dire ! », dit-il. « Il faut voir l’apprentissage du français comme un continuum qui se déploie sur toute une vie. » Selon lui, il existe un besoin pour offrir un module de formation complémentaire à l’offre de francisation déjà existante.

Des mesures d’accommodement pour les allophones ?

Les questionnaires ont permis de relever ce qui peut paraître une incongruité aux yeux de certains : alors que les cégeps et universités n’hésitent pas à déployer une panoplie de mesures pour aider les étudiants avec des difficultés d’apprentissage, comme allouer plus de temps pour un examen ou permettre l’utilisation de logiciels spéciaux, les immigrants, eux, ne disposent d’aucune mesure pour encourager leur réussite.

« On a fait des entrevues avec des gens […] qui avaient appris le français à l’école secondaire. Un élève a dit avoir été surpris de ne plus bénéficier comme avant de temps supplémentaire pour réaliser des tests écrits. Les fameuses mesures d’accommodements qu’on donne aux étudiants qui ont des diagnostics, ils n’y avaient pas droit rendus au cégep », souligne M. Dezutter. « Voilà qui vient illustrer cette idée de continuum. Il faut réfléchir à comment on accompagne nos apprenants allophones parce que même après l’accueil et la francisation ils vont avoir encore des besoins pour réussir au cégep et à l’université. »