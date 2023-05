Valoriser la médecine familiale

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, procédera à une annonce ce matin à Rimouski au sujet de la valorisation de la médecine familiale, au moment où la profession continue d’être boudée par les finissants en médecine, plus enclins à opter pour des spécialités. L’élu sera pour l’occasion accompagné notamment de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l’Université Laval, Cathia Bergeron, et du recteur de l’Université du Québec à Rimouski, François Deschênes.

En mars dernier, le ministre Dubé avait ouvert la porte à une réforme du système qui répartit les postes de médecin entre les différentes régions du Québec, dans l’espoir de convaincre la relève de se tourner davantage vers la médecine familiale.