Des clichés à dépasser sur les immigrants et le français

Article après article, analyse après analyse, l’idée du déclin du français se base sur ce qui se passe dans la sphère domestique. Tout plan d’action pour renverser le déclin du français ne peut cependant pas considérer seulement la langue maternelle ou parlée à la maison, souligne le sociologue Jean-Pierre Corbeil : « Il faut sortir de ce paradigme et arrêter de se focaliser sur le français dans l’espace familial. »

Il a convié professeurs, sociologues, statisticiens et politiciens, dont la ministre de l’Immigration du Québec, Christine Fréchette, et l’ancien député Thomas Mulcair à en discuter mardi, à Montréal, au 90e Congrès de l’Acfas.

Alors que Québec s’apprête à annoncer dans les prochaines semaines certaines réformes des programmes d’immigration pour mettre encore davantage le français au coeur des critères de sélection, il invite à élargir les perspectives et à dépasser certains clichés sur cette délicate question.

La diversité linguistique s’est accrue de manière considérable, et une grande proportion des immigrants parlent plusieurs langues à la maison.

« Si on adopte la perspective qu’on a toujours adoptée, il y a de fortes chances que toute mesure supplémentaire soit un coup d’épée dans l’eau », avertit cet ancien responsable du programme de la statistique linguistique de Statistique Canada, aujourd’hui professeur à l’Université Laval.

Le recul du français décrié tant dans l’espace médiatique que par le parti au pouvoir en ce moment se vérifie indéniablement dans un espace privé entre quatre murs. Ce n’est pas que « l’État n’ait rien à faire dans les chambres à coucher de la nation », comme l’avait dit Pierre Elliott Trudeau sur un tout autre sujet, mais pour trouver les bons leviers, il faut « voir plus loin » et éclairer les angles morts de ces indicateurs utilisés depuis plus de cinquante ans, dit M. Corbeil.

Quelqu’un qui n’a pas le français comme langue maternelle peut tout de même en faire usage dans l’espace public, notamment dans un contexte de travail ou dans son univers social par exemple. Mais ce segment de population n’est pas considéré dans les analyses. Nombreux sont ceux — y compris le gouvernement — qui considèrent en effet que le français ne sera jamais la langue publique tant que tous les Québécois ne parleront pas le français « le plus souvent » à la maison, selon les dénominations utilisées par Statistique Canada dans le recensement. Même l’utilisation du français, à égalité avec une autre langue ou comme langue seconde, ne suffit pas pour être considérée comme francophone aux yeux des pouvoirs actuels, précise le chercheur.

« Il faut arrêter de toujours utiliser la même approche, comme si on allait régler ces questions-là en se cantonnant dans les mêmes réflexes », souligne-t-il. Surtout, il n’y a pas de « baguette magique » pour « renverser le déclin de la langue française une fois pour toutes », une formule devenue presque un slogan politique, estime le professeur.

Quelques clichés à dépasser ou mythes à déboulonner

Les immigrants savent de moins en moins parler français (graphique 1).

Depuis la mise en oeuvre de la Charte de la langue française, les immigrants rapportent de plus en plus pouvoir tenir une conversation en français : cette capacité a augmenté de près de 30 points de pourcentage depuis 1971. Elle se situait à 80,5 % en 2021, c’est-à-dire 4 immigrants sur 5.

Cette capacité a cependant diminué légèrement chez les immigrants récents par rapport à l’ensemble, qui sont devenus des résidents permanents au cours des cinq années avant le recensement de 2021.

C’est ici que Jean-Pierre Corbeil souligne qu’il y a peut-être un effet de la croissance économique, plutôt que de « choix » ou de langue maternelle. « Est-ce une influence qui découle de la forte croissance des échanges commerciaux du Québec avec le reste du Canada, avec les États-Unis et le reste du monde ? Il n’y a pas de recherche qui porte là-dessus. »

Sur l’usage de l’anglais au travail, il souligne d’ailleurs que les trois quarts des jeunes diplômés qui travaillent principalement en anglais sont issus des cégeps et des universités de langue française. La population de langue maternelle française a en effet vu l’usage de l’anglais s’accroître au travail, selon les données du dernier recensement. Contrairement aux immigrants, pour qui l’usage du français a augmenté dans ce même contexte, entre 2006 et 2021.

Les immigrants n’utilisent pas le français dans l’espace public (graphique 2).

« Il y a deux camps : ceux qui sont convaincus qu’il faut absolument que les gens parlent le français à la maison pour pouvoir l’utiliser dans l’espace public. Mais d’autres personnes, dont je suis, croient que c’est une relation bidirectionnelle. Souvent, c’est l’usage des langues dans l’espace public qui va progressivement pénétrer l’espace familial », expose patiemment M. Corbeil.

L’usage du français n’est pas un jeu à somme nulle : il s’additionne et se combine avec l’anglais et les autres langues parlées. La nouvelle réalité, c’est le plurilinguisme, expliquent aussi les autres chercheurs dans son « camp ». Ainsi, sur ce graphique, les différents usages possibles s’additionnent pour offrir « un portrait plus nuancé » : « Le rapport à la langue française est complexe et diversifié. Il faut prendre acte de ces dynamiques. »

Les immigrants adoptent plutôt l’anglais que le français (graphique 3).

Ce graphique montre que c’est plutôt le français que les immigrants adoptent en tant que première langue officielle parlée. Cette courbe est d’ailleurs en croissance et elle croise une descente de l’anglais. M. Corbeil tient l’application de la Charte de la langue française pour responsable de cette tendance. Alors que la moitié des immigrants parlent plus d’une langue à la maison, c’est aujourd’hui 90 % des immigrants qui fréquentent l’école en français. Il y a donc une contribution réelle des allophones à l’espace francophone.

Cet observateur de longue date n’est pas contre de nouvelles mesures législatives, mais il croit que les « injonctions et les interdictions » ne régleront pas tout. Il faut aussi parler de la responsabilité de la société d’accueil : « Beaucoup d’immigrants perçoivent que, malgré tous les efforts qu’ils feront pour s’intégrer à une société québécoise de langue française, ils ne seront jamais considérés comme francophones, parce qu’ils sont plurilingues, parce qu’ils ont un accent, parce qu’ils ne sont pas des “de souche” », indique-t-il.

M. Corbeil ne porte pas de lunettes roses, mais il ne brosse pas un portrait tout noir du français, surtout chez les immigrants. « Ça me fait sourire quand on me met dans le camp des “insouciants” », dit-il, car il se « soucie » au contraire des dynamiques linguistiques depuis plus de 25 ans. « Mais il faut avoir une autre discussion que celle de dire que tout va mal. »