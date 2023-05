Des Montréalais s’initient au yoga du rire

Dimanche a été célébrée la Journée mondiale du rire. Et pour l’occasion, une trentaine de personnes ont pu s’initier à une pratique qui ne laisse pas indifférent : le yoga du rire.

« C’est une méthode qui nous permet de rire même s’il n’y a rien de drôle », lance d’emblée Linda Leclerc, fondatrice de l’École du yoga du rire. « On fera pas de blague, on cherche pas à être drôle, on fait juste rire physiquement, puis ce qui se produit, c’est que l’action entraîne l’émotion. »

Tout fonctionne un peu par mimétisme. « Quand t’entends les autres qui rient, tu te mets à rire toi aussi », dit Mme Leclerc. Et effectivement, quelqu’un dit « ha ha ha », le voisin répond « ho ho ho », dans un écho sans fin. L’important, c’est de se « laisser aller ».

« Je me sens libérée », lâche Asmae Gaizi, à la fin de la séance. Pendant une heure, ses zygomatiques ont été mis à l’épreuve par différents exercices : le rire silencieux, du coeur, des voyelles, du cellulaire, du gaz hilarant, ou encore le rire de soi.

Des entraînements, il y en a « des centaines et des centaines », explique Linda Leclerc. La pratique s’inscrit même dans l’actualité : dimanche a été testé un nouveau rire, le rire de la salutation du roi.

Chaque exercice dure une vingtaine de secondes, et est séparé par une sorte de décorum, un cri rythmé de « oh oh, ha ha ha ». La séance est aussi composée d’exercices de respiration, puis d’une méditation du rire couché.

Des « professeurs » du rire

C’est pendant une longue physiothérapie après un accident de voiture, en 2003, que Linda Leclerc a découvert le yoga du rire. « Une des journées où ça feelait moins bien, j’ai pris une revue à côté de moi pour me cacher, parce que je me préparais à pleurer dans la salle d’attente, puis je voulais pas que les gens voient, raconte-t-elle. Donc, en me cachant, j’ai ouvert les yeux sur un article qui parlait des bienfaits du rire, puis du yoga du rire. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Sa curiosité piquée, Linda Leclerc s’est inscrite à une formation, à Montréal. Si elle ne pensait « jamais » en faire une activité à temps plein, vingt ans plus tard, les rôles se sont inversés, et c’est aujourd’hui elle qui forme les nouveaux « animateurs » et « professeurs » du rire.

Présents un peu partout au Québec, ces experts forment la Brigade du rire, qui intervient dans des « écoles, des entreprises, et des résidences pour personnes âgées ».

« Pas d’effets secondaires »

Le fondateur du yoga du rire — aussi à l’origine de la Journée mondiale du rire — est le docteur indien Madan Kataria.

« Que je rie pour de vrai ou que je fasse semblant, mon corps, lui, le sait pas. C’est fantastique, comme méthode », estime Linda Leclerc, qui attribue au rire de nombreux bienfaits physiques, immunitaires, et en termes de santé mentale. « Il n’y a pas d’effets secondaires indésirés. »

Une mise en garde est toutefois disposée à l’entrée de la salle, indiquant que le yoga du rire « est contre-indiqué pour les personnes souffrant de conditions physiques non contrôlées et de désordres psychiques majeurs ».

« Le rire de l’autre, c’est magique », dit Hélène Albert en riant. Après une première séance de yoga du rire sur Zoom, Mme Albert a invité son amie Linda Leclerc à intervenir dans son lieu de travail. Depuis, pendant les mauvaises passes, elle regarde le « oh oh, ha ha ha » qu’elle a écrit sur son ordinateur, et ça la fait « tout de suite changer d’énergie ».

Juliette Payer était « un peu gênée » au début de sa première séance, mais elle a « adoré repousser les limites de [sa] zone de confort ». « Après les premiers “oh oh, ha ha ha”, […] j’ai ri tout le long ». « Il n’y a pas de jugement », renchérit Asmae Gaizi.

De plus en plus de personnes semblent se laisser aller, note Mme Leclerc, qui a vu après vingt ans une plus grande « ouverture » à l’égard de la pratique, même si le yoga du rire est encore inconnu pour beaucoup, ajoute-t-elle.

Les vidéos qu’elle partage sur TikTok sous le nom de « lindahahasister » sont vues des milliers, voire des millions de fois. Dimanche, une quarantaine de personnes suivaient la séance d’initiation en direct, sur Facebook et sur YouTube, certains depuis la France.