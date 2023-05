Quoi retenir de la fin de semaine ?

L’Alberta déclare l’état d’urgence

L’Alberta a déclaré samedi l’état d’urgence en raison de la menace croissante de feux de forêt qui ont forcé plus de 24 000 personnes à quitter leur domicile. Les responsables ont déclaré qu’il y avait 110 incendies de forêt, dont environ trois douzaines étaient considérés comme non maîtrisés.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a affirmé que la sécurité des Albertains était une priorité et que l’état d’urgence donnait au gouvernement un plus grand pouvoir pour accéder aux fonds et mobiliser un soutien supplémentaire. « Ce n’est pas une étape que nous avons prise à la légère », a souligné Mme Smith lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion de son comité de gestion des urgences.

Elle a également déclaré que l’argent provincial serait disponible pour aider les personnes touchées. Mme Smith a ajouté que le ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, Mike Ellis, s’était entretenu avec le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, et qu’Ottawa était prêt à fournir de l’aide si la province le demandait.