Plusieurs inondations dans le sud du Québec, malgré le beau temps

Après la pluie, le beau temps. Certes, le soleil est au rendez-vous samedi, mais la pluie qui est tombée sur la province la semaine dernière fait encore déborder les rivières. Des routes sont également fermées à la circulation dans plusieurs régions en raison des inondations.

C’est le cas à Pierrefonds, un secteur du nord de l’île de Montréal, qui a été fortement touché ces derniers jours. Une petite portion du boulevard Gouin y est présentement fermée.

Même son de cloche dans l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte−Geneviève, encore plus au nord, de l’autre côté de la rivière des Prairies. Le pont de l’île Mercier, qui relie cette petite île qui comporte quelques dizaines de résidences à l’île Bizard, est fermé.

« Des pompes et des ballons ont été installés à divers endroits stratégiques du territoire. Des digues temporaires sont mises en place ainsi que des clapets anti-retour dans les exutoires », indique le site Web de l’arrondissement, qui invite les résidents à prendre « toutes les dispositions nécessaires » pour bien protéger « sa famille et ses biens ».

L’Outaouais sur le qui-vive

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec faisait état, samedi, d’un total de trois situations d’« inondation majeure », de neuf « moyenne », de huit « mineure » et de 21 « en surveillance ».

Sans surprise, en plus de Montréal, ce sont les municipalités aux abords du lac des Deux Montagnes qui font l’objet du plus grand nombre d’alertes. La ville de Pointe-Calumet, près du parc national d’Oka, fait face à une inondation majeure. Le niveau de l’eau y augmente même depuis les deux derniers jours, indique le MSP.

Une dizaine d’autres inondations sont recensées dans le secteur, notamment à Sainte-Anne-de-Bellevue, à Saint-Eustache et à L’Île-Perrot.

L’Outaouais est aussi durement touché en raison du haut niveau de l’eau de la rivière du même nom. Une inondation majeure est déclarée dans l’ouest de la Ville de Gatineau. « Les niveaux d’eau ont commencé à se stabiliser depuis hier soir comme anticipés, peut-on lire dans un communiqué émis samedi après-midi par l’administration municipale. La décrue lente et graduelle, quant à elle, pourrait s’amorcer à partir du début de la semaine ».

D’importantes inondations sont également observées par le MSP plus au nord de la région, notamment à Fort-Coulonge et à Waltham, à une vingtaine de kilomètres de Pembroke, en Ontario.

Retour du beau temps

Toutefois, la situation se stabilise dans les régions de Charlevoix et de Lanaudière, qui ont subi les ravages d’importants déluges la semaine dernière.

Samedi, à Baie-Saint-Paul, bon nombre de ressources et d’intervenants sont toujours mobilisés pour venir en aide aux sinistrés, notamment par la Croix-Rouge. De plus, une opération de nettoyage des berges est en cours, précise la Ville — une opération qui risque d’être facilitée par le beau temps qui s’annonce pour la semaine à venir.

En effet, autant à Montréal qu’ailleurs dans le sud de la province, Environnement Canada prévoit des températures au-dessus des normales saisonnières toute la semaine prochaine. À Montréal, les journées les plus chaudes seront jeudi et vendredi prochain, où l’on annonce 25 °C avec une alternance de soleil et de nuages.