Silence de la classe politique québécoise quant au couronnement du roi

Comme prévu, les politiciens d’ici n’ont que très peu réagit au couronnement du roi Charles III samedi, tandis que partout dans le monde, des dignitaires ont adressé leurs félicitations au monarque.

Ni le premier ministre François Legault, ni la mairesse de Montréal Valérie Plante, n’ont communiqué quoi que ce soit par rapport à l’intronisation du roi. Rappelons également que le Québec n’organise pas non plus d’événement protocolaire, à contrario de la majorité des provinces et territoires au pays.

Ce sont surtout les réactions négatives qui se sont fait entendre au Québec. La Société Saint-Jean-Baptiste, qui milite notamment pour la promotion du français au Québec, y est même allée d’une proposition originale.

L’organisme a envoyé un télégramme au Palais de Buckingham, qui indique entre autres que « pour [la] Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal fondée en 1834 par [des] patriotes, [la] monarchie britannique, c’est stop ».

« Nous avons choisi d’utiliser un moyen de communication archaïque, le télégramme, pour s’adresser à une institution encore plus archaïque, la monarchie », a déclaré Marie-Anne Alepin, la présidente de la société.

Justin Trudeau à Londres

Michel Doyon, le lieutenant-gouverneur du Québec, est l’un des seuls dignitaires québécois à avoir commenté le couronnement. « Au cours de ses années comme prince héritier, Sa Majesté a démontré son engagement, son sens du devoir de même qu’un attachement envers sa patrie, mais également au Commonwealth, incluant le Canada », a-t-il réagi.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était pour sa part présent à l’événement, à Londres, tout comme la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et l’astronaute Jeremy Hansen. Peu après la cérémonie, le premier ministre a publié une déclaration où il réitère « l’engagement indéfectible du Canada envers le Commonwealth ».

À Montréal, en plus des quelques événements informels qui sont organisés en l’honneur du roi, le pont Samuel-De Champlain — partiellement sous juridiction fédérale — sera illuminé samedi et dimanche soir pour l’occasion. C’est la couleur vert émeraude qui a été choisie pour représenter le monarque, le vert étant très présent dans plusieurs symboles de la couronne.

Le monde tourné vers le Royaume-Uni

L’intronisation de Charles III a également été soulignée à travers le monde. Non seulement diverses cérémonies étaient-elles organisées dans tous les États du Commonwealth, mais les dirigeants de plusieurs pays ont également envoyé leur soutien au roi.

« La longue amitié entre les États-Unis et le Royaume-Uni est une source de force pour nos deux peuples », a notamment exprimé le président américain Joe Biden, se disant « fier » que son épouse Jill représente les États-Unis à la cérémonie à Londres.

Le président français, Emmanuel Macron, présent à l’abbaye de Westminster, a quant à lui félicité le roi et la reine Camilla pour leur couronnement, saluant des « amis de la France », dans un gazouillis samedi.

Par ailleurs, les relations plus tendues entre Pékin et l’Occident ces derniers temps n’ont pas empêché le président chinois Xi Jinping de réagir à l’événement. En félicitant le nouveau souverain britannique, M. Xi a appelé Londres à mettre en oeuvre une stratégie de long terme pour la « paix » et « la coopération ».

« La Chine et le Royaume-Uni, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, doivent adopter une approche stratégique et de long terme pour promouvoir le mouvement historique vers la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant », a-t-il déclaré.

Avec l’Agence France-Presse