Les Trudeau présents au couronnement de Charles III

Le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon et l’astronaute Jeremy Hansen étaient parmi les dignitaires canadiens à l’abbaye de Westminster samedi matin pour assister au couronnement du roi Charles III.

Il y avait de la bruine lorsque la délégation canadienne faisait son entrée dans cette église historique.

Les dirigeants autochtones figuraient également sur la liste des invités canadiens, notamment la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et le président du Conseil national des Métis, Cassidy Caron.

Pendant ce temps au Canada, des curieux et observateurs avaient activé la sonnerie de leur réveille-matin très tôt afin de ne rien manquer de la cérémonie à Londres, même si les sondages laissent entendre que plusieurs sont tièdes au sujet de l’événement — et au nouveau monarque.

À Londres, des milliers de personnes venues de partout dans le monde se sont rassemblées le long du parcours. Quelques unifoliés flottaient dans une mer de drapeaux britanniques.

La cérémonie a même attiré des opposants à la monarchie. Le groupe Republic a déclaré que six de ses membres, dont son directeur général, avaient été arrêtés dès leur arrivée sur les lieux.

M. Trudeau a publié une déclaration peu après la cérémonie.

« Aujourd’hui, nous célébrons le règne de Sa Majesté le roi Charles III et réitérons l’engagement indéfectible du Canada envers le Commonwealth. Lors de cette occasion mémorable, rappelons-nous les valeurs que nous partageons, à savoir l’inclusion, la diversité et le respect des droits de la personne, pendant que nous continuons à bâtir ensemble un avenir meilleur pour tous les membres du Commonwealth. »

Dans une entrevue avant le couronnement, Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, a souligné les liens étroits entre les deux pays.

Il a cité la position bien en vue de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la procession et le fait que Charles a rencontré les dirigeants autochtones canadiens juste avant le couronnement.

« En tant que membre du Commonwealth, le Canada est reconnu comme étant un pays qui entretient des relations très étroites et durables avec le Royaume-Uni et la monarchie. La participation du Canada à ces activités est très importante », a déclaré M. Goodale.

« Si vous regardez le centre commercial, au milieu de tous les Union Jacks, le premier drapeau non britannique que vous verrez est le drapeau canadien. Le Canada a cette distinction au sein du Commonwealth et elle est importante pour nous et pour le palais de Buckingham », a-t-il souligné.

Selon M. Goodale, une tournée canadienne du roi Charles est « en cours de planification ».

« Les options sont actuellement envisagées quant à la période de l’année, puis il y aura les questions difficiles de savoir où elles iraient. Le choix de l’itinéraire sera difficile », a indiqué M. Goodale.