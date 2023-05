Thé et scones pour un couronnement festif à Montréal

N’en déplaise à la majorité des Québécois qui boude le couronnement du roi Charles, bon nombre de Montréalais se sont levés aux aurores, samedi matin, pour suivre l’événement en direct depuis les bars de la métropole.

« C’est un peu féerique », lance Marie Helmlinger, une étudiante vingtenaire venue au pub Burgundy Lion, dans la Petite-Bourgogne, spécialement pour le couronnement. « Quand on est enfant, dit-elle, on rêve de princes et de princesses, mais ceux qu’on voit à la télévision aujourd’hui font partie d’une vraie famille royale. C’est vraiment une belle cérémonie. »

Photo: Olivier Du Ruisseau Le Devoir

Ils étaient plus une d’une centaine, comme Marie, à avoir réservé pour participer à un service de High Tea, incluant du thé et des scones à profusion, dès 6 h, samedi. Les participants sont restés rivés devant les écrans du bar, observant attentivement la procession.

Paul Desbaillets, le copropriétaire du pub, explique que son établissement est devenu l’épicentre de la communauté britannique montréalaise : « Ça fait 15 ans qu’on présente des mariages royaux, des funérailles. On fait toutes sortes d’événements spéciaux pour la monarchie et ils sont toujours très populaires ».

L’une des raisons qui explique le succès de tels événements, selon Jaqueline Wall, une autre participante au service de thé, c’est le côté « rassembleur et festif » des événements monarchiques. Québécoise née au Royaume-Uni, elle explique que l’événement lui permet de « se reconnecter avec [ses] racines le temps d’une journée ».

Photo: Olivier Du Ruisseau Le Devoir

« Le roi Charles est plus vieux que moi, dit-elle. Il a attendu toute sa vie pour son couronnement, et moi, toute ma vie, je savais que cet événement allait arriver un jour. C’est une occasion unique de venir aujourd’hui, je voulais en profiter ».

Mme Wall, arborant l’Union Jack sur son t-shirt, est d’autant plus satisfaite de s’être déplacée tôt samedi qu’elle a remporté des prix dans un tirage, se récoltant une collection de thés et une tasse sur laquelle on peut lire « God save the king » (dieu bénisse le roi). Mais malgré ses accessoires patriotiques, elle insiste qu’elle s’est surtout présentée pour fêter, plutôt que pour manifester son amour de la monarchie.

Youssef Haddad, venu à l’événement avec Marie, abonde en ce sens. « Je peux très bien comprendre que les francophones du Québec, qui vivent dans une société distincte, ou encore les autochtones, ne se sentent pas interpellés par la monarchie. C’est surtout un événement festif et unique, un symbole britannique. Mais est-ce qu’on se considère vraiment en tant que sujets britanniques ? C’est une grande question à laquelle chacun trouve sa propre réponse ».