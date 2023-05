La quête de vérité des «Mères mohawks»

Ce sont des battantes. Elles n’ont pas froid aux yeux. Contre toute attente, sans avocat, quatre citoyennes mohawks ont réussi à mettre en pause un chantier immobilier de 850 millions de dollars pour que des fouilles soient menées près d’un ancien hôpital de Montréal soupçonné d’abriter des sépultures anonymes d’enfants maltraités.

Ces militantes traditionalistes, qui s’appellent les « Mères mohawks », ont accepté de se confier au Devoir dans leur local de Kahnawake, sur la Rive-Sud. Ces femmes âgées de 51 ans à 83 ans ont raconté comment — et pourquoi — elles ont convaincu un juge de la Cour supérieure du Québec de stopper temporairement le chantier de l’ancien hôpital Royal Victoria, sur le flanc du mont Royal, pour chercher des tombes non identifiées sur ce site historique.

« On se bat pour la mémoire de nos enfants », dit Kahentinetha, âgée de 83 ans, une des figures fortes de cette bataille judiciaire.

« On ne faisait pas confiance au système de justice, mais on a confiance en nous ! Notre cause est juste. On a décidé de parler sans peur et avec franchise », ajoute cette militante, qui a consacré sa vie à la défense des droits des Autochtones — elle est allée jusqu’au palais de Buckingham, à Londres, pour dénoncer le colonialisme.

Les Mères mohawks sont convaincues que des patients, hospitalisés de gré ou de force, ont été enterrés près de l’hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial. Juste à côté, des expérimentations en psychiatrie, financées notamment par la Central Intelligence Agency (CIA) américaine, ont donné lieu à des électrochocs, à des lobotomies et à des traitements aux drogues hallucinogènes, dans les années 1950 et 1960.

Leur bataille judiciaire vise aussi à chercher d’éventuelles traces d’occupation du territoire par leurs ancêtres iroquoiens avant l’arrivée des Européens.

David contre Goliath

Lorsque ces femmes, appuyées par deux hommes de leurs clans, ont porté leur cause devant la Cour supérieure du Québec, en 2021, personne n’aurait parié sur leur victoire. Seules, sans avocat, elles faisaient face à une quinzaine de grosses pointures du Barreau représentant les institutions qu’elles considèrent comme « coloniales ». Les avocats des parties adverses étaient si nombreux que plusieurs d’entre eux ont dû s’asseoir dans les sièges réservés au public, dans la salle d’audience.

Leurs adversaires n’étaient pas des moindres : les procureurs généraux du Québec et du Canada, l’Université McGill et son centre hospitalier, la Société québécoise des infrastructures et la Ville de Montréal ont plaidé contre la suspension du chantier de l’hôpital Royal Victoria. Pour eux, la présence incertaine de sépultures anonymes ne justifiait pas de perturber cet ambitieux projet de centre de recherche de l’Université McGill.

Les Mères mohawks ont pourtant gagné une série de jalons dans leur quête de vérité et de réconciliation. Le chantier a été suspendu par la Cour à l’automne 2022. Une entente sur la façon de mener les recherches archéologiques a été homologuée le mois dernier par le tribunal.

« Le juge a reconnu qu’on avait avancé des faits crédibles. Ça crée un précédent qui vient valider les lois autochtones », affirme Kwetiio, la plus jeune des Mères mohawks à 51 ans.

Les militantes ont déposé en cour 141 pièces à conviction pour défendre leur cause — notamment des documents d’archives et des témoignages qui viennent appuyer leurs arguments selon lesquels ce lieu historique recèle des sépultures anonymes.

Une vie de combat

Ces quatre femmes autochtones ont l’habitude de se battre contre le « système » colonial. Elles sont devenues très jeunes des militantes contre la monarchie britannique, contre la religion catholique et contre les conseils de bande, qu’elles considèrent comme des institutions financées par Ottawa pour assimiler les Autochtones.

« On n’a aucun lien avec les conseils de bande. Ils ont été créés par le Canada dans un but précis : se débarrasser de nous [les Autochtones]. Ils font partie du génocide. Tout ceci est une comédie. Les conseils de bande n’ont que des pouvoirs administratifs. Ils gèrent les égouts, le déneigement, la collecte des déchets et des services sociaux et de santé », lance Kwetiio.

Les Mères mohawks ont manifesté contre le pape François lors de sa visite au Québec l’été dernier. Elles éprouvent encore une rancoeur à l’égard d’un système scolaire qui cherchait à leur faire perdre leur culture.

« On a dû apprendre à survivre en tant qu’élèves qui n’étaient pas chrétiennes. On était plus fortes, on était plus rapides que les autres enfants [non-Autochtones]. Ça jouait dur », se souvient Kwetiio.

« Je ne parlais pas encore l’anglais à mes premières années en classe. On m’interdisait de parler ma langue, mais je refusais de parler l’anglais. J’ai été battue à coups de ceinture par mes enseignants », raconte Kahentinetha.

Des Warriors pacifiques

Cette grand-mère, née à New York en 1940 (mais dont la famille a déménagé à Kahnawake peu après sa naissance), a passé sa vie à militer pour les droits des Autochtones. À 17 ans, elle a écrit à la reine d’Angleterre par courrier recommandé pour dénoncer le colonialisme. Devenue mannequin, elle a profité de sa notoriété pour aller frapper à la porte du palais de Buckingham, à la fin des années 1960.

Dans une autre de ses batailles, elle a « exproprié » l’Université McGill en 2015, toujours au moyen d’une lettre recommandée. Elle a longtemps dénoncé la stérilisation forcée des femmes autochtones — notamment par des expérimentations avec la pilule contraceptive, dans les années 1960.

Kahentinetha a été négociatrice lors de la crise d’Oka, en 1990. Elle et ses collègues s’inspirent des Warriors, les militants armés qui étaient au front lors de ce célèbre affrontement. Les Mères mohawks ont toutefois des méthodes qu’elles qualifient de « complémentaires » à celles des hommes. Elles prêchent la « gratitude et l’harmonie », ce qui ne les empêche pas de lutter avec acharnement pour obtenir le respect.

De son vrai nom Kahentinetha Horn, elle se fait désormais appeler par son nom traditionnel du clan de l’ours à Kahnawake, Kahentinetha. Fait inédit, elle et les trois autres Mères mohawks ont convaincu le juge Gregory Moore, de la Cour supérieure, de témoigner sous leur appellation traditionnelle — et non sous leur identité légale figurant sur leurs certificats de naissance. Elles ont même signé les documents de cour par un simple dessin illustrant leurs clans respectifs, comme une tortue.

« On n’a pas demandé la permission [d’utiliser nos noms traditionnels], on l’a juste fait ! » lance en riant Kwetiio.

Le Bureau de l’interlocutrice spéciale indépendante — créé en juin 2022 par le gouvernement Trudeau pour aider à faire la lumière sur les enfants autochtones disparus — est intervenu en cour dans le dossier des Mères mohawks. Julian N. Falconer, avocat-conseil pour cette institution fédérale, estime que cette cause représente un « tournant historique » qui facilitera les démarches d’Autochtones devant les tribunaux.

Orphelins de Duplessis

L’anthropologue Philippe Blouin accompagne les Mères mohawks dans leur quête de vérité. « J’ai le plus grand respect pour ces femmes. Elles ne lâchent jamais. Elles sont comme de l’herbe qui pousse dans les craques du ciment », dit-il.

Le chercheur indépendant a dirigé l’ouvrage collectif La Mohawk Warrior Society. Manuel pour la souveraineté et la résistance, publié l’automne dernier. Philippe Blouin est convaincu que des cimetières anonymes restent à découvrir au Québec, et que ces lieux n’ont pas accueilli que des personnes d’origine autochtone.

Ce n’est pas un hasard si les Mères mohawks ont des alliés à première vue improbables dans cette histoire : les orphelins de Duplessis, envoyés eux aussi contre leur gré dans des « pensionnats » et des hôpitaux psychiatriques au siècle dernier, appuient les femmes autochtones dans leur combat pour la justice. La solidarité est réciproque.

Kwetiio devient émotive en parlant de ces hommes blessés, qui ont été enlevés de force à leurs familles. « Les orphelins de Duplessis sont comme nous : ils ont besoin d’être entendus pour trouver la paix. Ils méritent de connaître la vérité. On doit tout faire pour trouver les sépultures anonymes. »