Si vous les avez manqués

Balado | Sous les jupons du Met Gala

Chaque année, les grosses pointures de la mode défilent à New York sur le tapis du Met Gala. Mais derrière le « glamour » et les paillettes se cache une sérieuse ambition culturelle. À quoi sert cet événement mondain ? On souligne les plus belles tenues du tapis rouge de cette année, et on raconte l’histoire de ce gala devenu un reflet des mouvances sociales.