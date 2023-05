Les oppositions aux assises de l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) conclut vendredi à Gatineau ses assises, les 101es de l’organisation. Pour cette dernière journée de réflexion, les chefs des trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale seront présents à 10 h 30.

Marc Tanguay, du Parti libéral du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois, et Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, doivent exposer leur vision des enjeux municipaux actuels et y aller de solutions pour dénouer les problèmes des villes, dont le logement et le financement. La question de l’adaptation aux changements climatiques devrait aussi être abordée en ces temps de crues printanières.