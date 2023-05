À Pierrefonds, partir ou «se battre» contre les inondations

Les pieds dans l’eau, encore une fois. Devant la fréquence accrue des inondations dans Pierrefonds-Roxboro, des résidents de l’arrondissement montréalais à bout de souffle envisagent de quitter les lieux, parfois après être demeurés au même endroit pendant des décennies. Un choix déchirant qui témoigne de l’importance de mieux accompagner les victimes répétées des crues printanières dans leur transition vers un nouveau milieu de vie, estime une experte et des acteurs du milieu municipal.

Les résidents de la rue Lauzon, à proximité du lac des Deux Montagnes, dans l’ouest de l’île de Montréal, sont habitués aux crues printanières. Des inondations majeures ne survenaient toutefois à l’époque que tous les 20 ans, racontent plusieurs d’entre eux. Or, depuis 2017, ce scénario s’est répété à trois reprises, au point où encore cette année, la rue s’est transformée en lac, forçant les résidents du secteur à faire preuve d’ingéniosité pour tenter d’éviter, le plus que possible, que leur demeure soit inondée.

« Maintenant, les inondations, ça n’arrête plus et c’est d’une ampleur jamais vu. Donc, on fait quoi ? Moi, je ne peux pas faire ça tous les deux ans », laisse tomber Chantal Jacques. Cette dernière a placé des sacs de sable autour de sa demeure. Elle a aussi installé une pompe dans son sous-sol et procédé à des travaux de terrassement pour éviter que sa maison soit envahie par la montée des eaux.

Le Devoir s’est d’ailleurs rendu, à bord d’une barque, à la rencontre des résidents de cette rue, où des familles demeurent dans certains cas depuis des décennies. L’endroit est magnifique, entouré d’arbres et paisible. « On est en campagne sur l’île de Montréal », lance Éric Martinez, qui demeure depuis 33 ans dans ce secteur. Les inondations lui ont toutefois causé bien des maux de tête dans les dernières années. La maison qu’il occupe avec son père de 77 ans a été abîmée par la montée des eaux en 2017, puis de nouveau en 2019.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

« Les gens disent, tu devrais juste prendre le chèque et laisser la maison être inondée, mais ce n’est pas si simple », lance Éric Martinez, en référence à l’allocation de départ offerte lors des dernières inondations majeures aux sinistrés souhaitant déménager dans un secteur épargné par les crues printanières. En 2019, le maximum proposé pour une résidence principale s’élevait à 250 000 $, un montant « à des années-lumière de la réalité du marché immobilier montréalais », relève la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville, Émilie Thuillier.

« Si un jour on se rend là [à relocaliser des résidents], il faudra que le gouvernement s’assoit avec la Ville » pour adapter ce programme à la réalité montréalaise », estime ainsi l’élue municipale.

Anxiété et fatigue

Entre-temps, « je ne veux pas être un sans-abri », soupire M. Martinez, qui a ainsi décidé de rester dans sa maison et de « [se] battre », encore cette année, en encerclant celle-ci de sacs de sable. « De l’eau rentre toujours un peu, donc je fais des trous sur le terrain et j’installe des pompes pour pouvoir pomper l’eau à l’extérieur avant qu’elle ne se rende au sous-sol », poursuit-il, la fatigue dans le regard.

Dans ce contexte, Chantal Jacques et son mari envisagent de mettre en vente leur demeure pour déménager ailleurs à Montréal, en espérant trouver des acheteurs qui seront peu regardants face au fait que cette résidence se trouve en zone inondable. « J’adore la place, mais on est quatre générations qui ont vécu ici et ça n’a jamais été comme ça », soupire la dame de 55 ans, qui confie vivre « beaucoup d’anxiété et de détresse » en raison des inondations répétées auxquelles elle a été confrontée dans les dernières années. « Il faut penser à comment on veut vivre pour le reste de nos jours », ajoute Mme Jacques.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ailleurs dans l’arrondissement, quelques liens routiers ont été fermés en raison de la montée des eaux, mais le pire a été évité grâce à l’aménagement de digues temporaires dans différents secteurs, tandis que des sacs de sable ont été empilés près de plusieurs propriétés. « Si on n’avait pas ces systèmes en place, on aurait été inondé dans plusieurs secteurs, surtout dans l’ouest de Pierrefonds-Roxboro », relève son maire, Dimitrios Jim Beis.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ces opérations ont toutefois un coût, humain et matériel, non négligeable. « On dépense et on épuise nos employés. Certains partent », lance le conseiller municipal du district de Bois-de-Liesse, Benoit Langevin. Ce dernier réclame ainsi l’aménagement de digues permanentes et des stations de pompage dans l’arrondissement pour offrir une « solution permanente » aux inondations qui surviennent dans ce secteur.

Des secteurs « à transformer »

Le nouveau président de l’Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse, estime cependant qu’au-delà des aménagements visant à réagir aux inondations, des villes n’auront d’autre choix que d’envisager de changer « la vocation » de certains secteurs résidentiels inondés de façon récurrente, par exemple pour en faire des parcs.

La création de nouveaux milieux verts, comme le Grand parc de l’Ouest, où un projet immobilier devait initialement voir le jour, fait d’ailleurs partie des stratégies de la Ville visant à rendre la métropole plus résistante aux crues printanières, relève Émilie Thuillier. Car, si on se contente d’installer des murets pour protéger des secteurs résidentiels riverains des inondations, « l’eau, elle va passer ailleurs », illustre l’élue. Or, « la rivière, on ne peut pas la déplacer », lâche-t-elle.

Au moment où « les dommages liés aux inondations sont en augmentation » dans la province, la spécialiste en risques climatiques et en adaptation au consortium Ouranos, Ursule Boyer-Villemaire, estime elle aussi que « la stratégie du pansement ne sera pas suffisante ». Il faudra envisager de « transformer » certains secteurs résidentiels affectés régulièrement par des crues printanières, pour leur donner une nouvelle vocation, évoque-t-elle.

Convaincre des résidents de quitter leur logement pourrait toutefois s’avérer ardu, concède l’experte, qui souligne que les résidents concernés devront impérativement être consultés pour avoir leur mot à dire et se sentir accompagnés dans cette transition. Pour Andrew Wurst, qui demeure au bord du lac des Deux Montagnes, la perspective « d’abandonner sa maison » est difficile à envisager.

« Est-ce que j’aurais acheté ici si j’avais su que j’aurais autant de problèmes ? Je ne sais pas, raconte le père de famille, qui a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour protéger sa maison de la montée des eaux. Je prendrais ça en considération. Mais je suis ici maintenant et mes enfants aiment cet endroit. »