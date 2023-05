Vague de solidarité à l’égard des sinistrés et des disparus de Charlevoix

Les inondations terminées, c’est maintenant la générosité de tout Charlevoix qui déborde sur la communauté éprouvée de Baie-Saint-Paul. Une solidarité spontanée se met en branle pour épauler les sinistrés au moment où plusieurs villes de la région, et même d’au-delà, mettent leurs drapeaux en berne pour rendre hommage aux deux pompiers morts en devoir.

Depuis lundi, Le Festif ! de Baie-Saint-Paul n’a plus le coeur à la fête, mais plutôt à la solidarité. Les organisateurs du festival amiral de Baie-Saint-Paul, habitués à gérer l’urgence, ont rapidement mis en place une cellule de crise pour porter secours aux sinistrés.

« Il y avait beaucoup de monde qui voulait spontanément aider, mais qui ne savait pas comment utiliser leur temps et leur énergie, explique Clément Turgeon, fondateur du Festif ! Nous avons vu une opportunité de mobiliser cet élan : c’est ce que nous faisons toujours au festival, gérer l’urgence. »

Mercredi, la bande du Festif ! a ouvert une page Facebook baptisée « Corvée de nettoyage – Inondations de BSP ». En 24 heures, elle comptait déjà plus de 1600 membres.

Chaque jour, la page affiche les besoins : « 16 h à 20 h, nous cherchons 50 bénévoles pour ce deuxième shift. » Les gens indiquent ensuite leur disponibilité en commentaires et les « quarts se remplissent très vite », souligne Clément Turgeon.

« Il y a déjà 350 bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour nettoyer les terrains et les maisons, comptait-il jeudi matin. La remise en état va être longue, mais au moins, nous sommes là pour effectuer les corvées que les sinistrés n’ont peut-être pas envie de faire, par exemple jeter leurs meubles et leurs souvenirs à la rue. »

Un drame intime, une entraide appréciée

Depuis lundi, de nombreux artistes ont écrit à Clément Turgeon pour exprimer leur soutien au Festif ! et à Baie-Saint-Paul.

Les messages de remerciement affluent aussi à l’endroit de l’équipe du festival qui coordonne, de concert avec la Ville, l’immense chantier de nettoyage qui attend le village. L’eau monte souvent à la lecture de cette gratitude, non plus dans les rues de la ville mais dans les yeux de ceux et celles qui n’ont pas hésité à se porter au chevet de leur communauté.

« Nous avons reçu des mots qui nous ont fait pleurer, affirme Clément Turgeon. Quelqu’un, par exemple, qui nous raconte que son énergie a vraiment changé pour le mieux en voyant 10 jeunes débarquer pour l’aider. Ça peut faire une grande différence, de voir des étrangers qui vous donnent un coup de main au milieu de votre drame. »

Le fondateur du Festif ! a lui-même perdu une partie de son enfance dans la catastrophe. « La maison de mon père se trouve dans un des quartiers très touchés, celui de la rue Saint-Joseph. C’est là où j’ai grandi : ce n’est pas évident, explique-t-il. L’entraide que lui et son équipe chapeautent, toutefois, détourne le coeur du chagrin — pour le moment.

« C’est peut-être une façon de ne pas craquer tout de suite. Nous allons sans doute avoir une montée d’émotions dans les prochains jours, quand la poussière sera retombée et que nous allons constater l’étendue des dégâts. »

Drapeaux en berne et minutes de silence

Il y a aussi, à Baie-Saint-Paul, plusieurs restaurant et cafés qui offrent gratuitement des repas aux sinistrés. Mardi, Le Devoir a pu constater sur place l’ampleur de la tâche à accomplir — mais aussi observer une communauté tissée serrée, prête à aider son prochain et à veiller sur les plus vulnérables. Benoît Liart, par exemple, lui-même lourdement atteint par la crue, avait l’intention d’aller aider son voisin de 82 ans dès que possible, entre deux pelletages de boue accumulée sur son terrain.

Les messages de soutien résonnent d’un bout à l’autre de Charlevoix, et même au-delà. Suivant l’exemple de Baie-Saint-Paul, de nombreuses municipalités mettent leur drapeau en berne pour honorer Régis et Christopher Lavoie, les deux pompiers volontaires qui ont donné leur vie pour secourir celle des autres.

Clermont, Saint-Hilarion, Saint-Siméon, dans Charlevoix, sont quelques-unes des municipalités qui ont abaissé leur drapeau à la mémoire des deux disparus. De Prévost, dans les Laurentides, jusqu’à Magog, en Estrie, la mise en berne des drapeaux a aussi souligné le dévouement des deux hommes. Plusieurs casernes, un peu partout au Québec, ont également abaissé leur bannière honorer leur sacrifice.

À Québec, le bureau du premier ministre n’avait pas l’intention, jeudi midi, de demander à la présidente de l’Assemblée nationale la mise en berne des drapeaux qui flottent au-dessus du Parlement. Dans la capitale fédérale, les parlementaires ont convenu d’observer une minute de silence après la période des questions, jeudi, à la demande du Bloc québécois.