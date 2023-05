Une enquête est ouverte sur le cas d’une fillette de 2 ans possiblement excisée

La possible excision d’une fillette de deux ans et le supposé refus de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) d’investiguer ont mené à deux interventions des autorités jeudi. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a ouvert, de sa propre initiative, une enquête, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a assuré que la fillette sera évaluée par la DPJ.

Le cas de l’enfant a été révélé mercredi par le quotidien La Tribune. Celui-ci rapportait qu’une éducatrice d’un Centre de la petite enfance (CPE) de la grande région de Québec avait remarqué, en changeant la couche de l’enfant, que son anatomie était inhabituelle, et qu’elle semblait avoir subi une mutilation génitale. Avec sa directrice, elle aurait contacté la DPJ, qui aurait répondu que le cas était trop délicat pour ouvrir une enquête.

La CDPDJ indique avoir été alertée par les médias sur cette affaire. Elle a donc décidé de se pencher sur cette situation, notamment en raison de « l’inaction de la Direction de la protection de la jeunesse », qui avait reçu le signalement.

Son enquête visera à déterminer si les faits qui sont rapportés sont véridiques et si les droits de cette fillette ont été respectés ou pas, dit-elle.

Jeudi, le ministre Lionel Carmant, aussi responsable des services de protection de la jeunesse, a été interpellé à l’Assemblée nationale par la députée solidaire Christine Labrie.

Le ministre s’est dit très préoccupé et a qualifié la situation d’inacceptable : « Hier matin [mercredi], j’ai appelé la directrice nationale de la protection de la jeunesse et je lui ai dit d’intervenir. »

Le même jour, on lui a assuré que l’enfant serait évaluée et que les choses suivraient leur cours, « comme ça aurait dû être fait dès le début », a-t-il ajouté.

La députée Labrie a écorché au passage le bilan du gouvernement caquiste, notant que le ministre s’était félicité plus tôt cette semaine de la diminution du nombre de signalements à la DPJ.

« Quand des cas comme celui-là se retrouvent dans le signalement non retenu, moi je n’appelle pas ça un succès. Quand la DPJ n’a pas le sentiment d’avoir l’expertise pour intervenir dans une situation qui implique l’intégrité physique d’un enfant, on a un gros problème », a raillé Mme Labrie.

La DPJ remise en question

Selon la Commission, le CPE a fait exactement ce qu’il devait faire en contactant la DPJ.

L’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que tout professionnel qui prodigue des soins à des enfants et qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis « est tenu de signaler sans délai la situation » à la DPJ.

« La protection des enfants doit être l’affaire de tous et toutes », martèle la CDPDJ.

L’excision et toute autre forme de mutilation génitale sont interdites par le Code criminel du Canada, qui les considère comme des voies de faits graves entraînant des blessures corporelles. Un tel acte est punissable d’un maximum de 14 ans de prison.

« Ayant des raisons de croire à des lésions de droits », la CDPDJ va enquêter, notamment pour s’assurer « que des mesures soient prises afin qu’une telle situation ne se reproduise pas ».

Dans son communiqué, elle rappelle que son enquête n’est pas publique, mais qu’elle pourrait dévoiler ses conclusions et recommandations. La Commission a lancé d’autres enquêtes dans le passé sans avoir reçu de signalement, sur la base de faits rapportés dans les médias.

Contacté à ce sujet, le CIUSSS de la Capitale-Nationale soutient ne pas pouvoir commenter de cas précis. Il ajoute toutefois qu’il doit « s’assurer de l’exemplarité des soins et des services prodigués ».

Pour cette raison, si une situation révèle des manquements, il a la responsabilité d’intervenir et d’apporter rapidement les correctifs nécessaires, indique-t-il.