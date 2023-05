1 Pendant la pandémie, Mélanie Fortin et son conjoint, Éric Dion, ont adopté 15 alpagas d’une dame qui s’en séparait. Tous deux en année sabbatique, ils avaient le temps et l’énergie nécessaires pour réaménager leur terrain de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’offrir à ces animaux un espace où s’épanouir. Au fil des mois, d’autres membres se sont ajoutés à leur troupeau. « L’alpaga est très sensible à l’humain, très ouvert, très disponible », fait savoir Mélanie Fortin, qui porte aussi le surnom de Mam’Alpaga à la ferme. Guillaume Levasseur Le Devoir