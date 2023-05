Le congrès du PLC à Ottawa

Le Parti libéral du Canada tient son congrès national à Ottawa jusqu’au 6 mai. Le premier ministre Justin Trudeau y livrera un discours à 20 h. Sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, prendra la parole 15 minutes avant, précédée de la présidente du parti, Suzanne Cowan.

Vers 18 h 30, les ministres François-Philippe Champagne (Industrie), Jonathan Wilkinson (Ressources naturelles), Mary Ng (Commerce international) et Chrystia Freeland (Finances) seront présents pour une table ronde sur le thème « Fabriqué au Canada : innovation pour les emplois de la classe moyenne et pour une économie plus propre ».