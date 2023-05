Les inondations forcent des Gatinois à troquer la voiture pour le kayak

Le niveau d’eau de la rivière des Outaouais a continué de monter mercredi, augmentant le nombre de sinistrés dans la ville de Gatineau, où de nombreuses rues ont été inondées, incitant des résidents à avoir recours à des embarcations pour se déplacer. Le retour du beau temps attendu samedi offre toutefois une lueur d’espoir aux Gatinois.

La nuit dernière, 6 à 17 mm de pluie sont tombés sur l’ensemble du territoire, tandis que 9,2 mm étaient attendus aujourd’hui. Des conditions météorologiques qui ont eu pour effet de faire déborder la rivière des Outaouais à plusieurs endroits, en particulier dans le district de Pointe-Gatineau, où de nombreuses rues ont été fermées à la circulation après avoir été submergées. Les bretelles d’accès et de sortie de l’autoroute 50 demeurent par ailleurs fermées en direction est, à la hauteur de la rue Saint-Louis.

« On constate assez clairement que cette météo nous cause des ennuis », a ainsi lancé mercredi la mairesse de Gatineau, France Bélisle, lors d’un point de presse tenu en milieu d’après-midi à l’extérieur, malgré la pluie battante. Encerclés d’eau, des résidents ont d’ailleurs commencé à circuler en kayak ou avec d’autres types d’embarcations dans la ville, donnant lieu à des images rappelant les inondations survenues en 2017 et en 2019, qui avaient causé d’importants dégâts à Gatineau.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) et coordonnateur municipal de la sécurité civile, Denis Doucet, a d’ailleurs invité mercredi les résidents qui se déplacent avec leur propre embarcation dans les rues de la ville à porter une veste de sauvetage pour éviter de « se noyer ». Il a par ailleurs demandé aux résidents « qui ont commencé à utiliser une génératrice » après avoir perdu le courant dans leur demeure de ne pas oublier d’utiliser des détecteurs de monoxyde de carbone pour éviter des cas d’intoxication.

« Ce sont les conseils que je donnerais aux irréductibles qui restent dans leur résidence pour surveiller leur pompe et tout », a déclaré M. Doucet.

Le nombre de sinistrés a d’ailleurs continué d’augmenter mercredi. Ce sont ainsi 46 personnes demeurant dans 20 résidences de Gatineau qui ont été prises en charge jusqu’à maintenant par la Croix-Rouge afin d’aller séjourner à l’hôtel, selon un bilan émis en fin d’après-midi. Plusieurs autres résidents ont plutôt décidé de trouver refuge chez des proches ou des amis, au moment où la Ville fait état de 330 personnes inscrites comme sinistrés au registre de la Ville de Gatineau. Un centre d’hébergement a d’ailleurs été ouvert pour offrir un toit aux résidents affectés par cette crue printanière.

Un appel à quitter les lieux

Dans le secteur de Pointe-Gatineau, les résidents de nombreuses rues ont été invités mercredi à déplacer leur véhicule pour éviter que celui-ci soit abîmé par la montée des eaux, ou à tout simplement quitter les lieux. « Plus les heures vont passer, plus vous risquez de vous retrouver enclavés chez vous étant donné la montée des eaux qu’on attend. On attend encore de la pluie, ça devrait se poursuivre encore au courant de la nuit », a relevé la mairesse. « Donc on vous invite dans la mesure du possible à quitter votre résidence, à moins que vous décidiez de rester enclavés chez vous », a-t-elle lancé.

Le SSIG s’est d’ailleurs muni mercredi d’une troisième embarcation disponible pour aller évacuer les résidents qui seraient demeurés dans leur résidence encerclée d’eau et qui ne seraient plus capables d’en sortir. Les résidents ayant besoin d’un tel service d’évacuation doivent contacter le 311, a précisé Mme Bélisle.

« Dans le moindre doute par rapport à la sécurité quant à circuler dans plusieurs centimètres d’eau, n’hésitez pas à appeler le 311 et ce sera acheminé aux pompiers et des équipes vont aller sur place », a complété Denis Doucet.

Attendre le beau temps

Selon Environnement Canada, les averses pourraient se poursuivre encore jeudi et vendredi à Gatineau, avant le retour du temps ensoleillé, qui se poursuivra pendant plusieurs jours à partir de samedi dans la région.

En ce sens, la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais a indiqué mercredi soir, dans ses prévisions, que les niveaux d’eau devraient atteindre un sommet jeudi ou vendredi dans la région. Cette pointe devrait toutefois demeurer inférieure à celle atteinte pendant les inondations historiques de 2019, qui était de 60 cm dans le tronçon allant d’Ottawa et de Gatineau jusqu’à Hawkesbury et Grenville.

Par la suite, « les niveaux d’eau et débits devraient se stabiliser à partir de la fin de semaine et devraient commencer à descendre lentement au cours de la semaine prochaine avec le retour prévu d’un temps ensoleillé et sans pluie », entrevoit l’organisme, tout en se voulant prudent. « Si un événement météorologique apportant des quantités importantes de précipitations devait se produire au cours des prochaines semaines, les niveaux pourraient monter à nouveau. »