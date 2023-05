Déluge sur les vieux jours d’un artiste

Baie-Saint-Paul a l’habitude de la beauté, mais c’est plutôt la laideur d’un climat déchaîné qui l’a frappée lundi. Humberto Pinochet, un des illustres peintres de Charlevoix, a tout perdu dans l’inondation de son atelier. Portrait d’un déluge qui a dévasté non seulement une municipalité, mais aussi la vieillesse d’un homme qui craint désormais de devoir larguer les amarres.

Samedi matin, Humberto Pinochet berçait sa petite fille dans le salon de sa maison située au coeur de Baie-Saint-Paul. Sur les photos qu’il montre au Devoir, le coeur lourd, on voit le grand-père et l’enfant avec de larges sourires, leur silhouette découpée par le soleil qui inonde la pièce. « Nous étions bien, nous écoutions de la bonne musique. C’était un matin de bonheur », se rappelle le peintre.

Il ne reste désormais que des souvenirs de ces moments de béatitude passés en famille. Lundi, la rivière du Gouffre, qui serpente autour de la maison — elle est bien visible par la fenêtre du salon —, a dévasté la demeure, arrachant des pans de murs entiers, inondant l’atelier où l’artiste entassait 67 ans de souvenirs et noyant le confort de sa vieillesse pour projeter ses vieux jours au large, sans port d’attache.

« J’ai tout perdu », soupire le peintre en parcourant le décor de sa vie désormais maculé par la boue. La dévastation a gagné chaque pièce, l’eau a avalé tout ce qui se trouvait à moins d’un mètre et demi du sol. Les toiles, les esquisses, les appareils, les photos, les chevalets, les sculptures : tout traîne désormais pêle-mêle. Ruiné.

Des souvenirs noyés

Cette vie bâtie un coup de pinceau à la fois, la nature n’a mis que quelques heures pour la saccager. Mardi, en fin de journée, l’artiste s’attelait à sauver quelques toiles avec des amis. Même si le matériel lui importe peu, dit-il, le deuil des souvenirs passés entre les murs de sa maison — et, surtout, celui de ceux qui restaient à faire — lui fait mal à l’âme.

« C’était un endroit de fête, ici, l’endroit des rencontres entre amis », explique son fils, Emmanuel Pinochet, en glissant une toile dans la remorque de son camion. « C’est le bonheur et la beauté de la vie qui étaient célébrés dans cette maison. Maintenant, ajoute-t-il après une pause, c’est fini. »

Humberto Pinochet avait placé l’hospitalité au coeur de sa demeure. Dans la cour, il avait bâti un bar, son « Barracuda », où lui et des amis fêtaient l’arrivée du printemps il y a deux semaines à peine. Le comptoir, anéanti par la crue, se trouve désormais chez le voisin. À l’intérieur, la chambre dédiée aux amis portait un nom, « Le consulat ». Une grande table propre à accueillir des convives trônait au milieu de la salle à manger.

Dans une niche près du plafond, derrière un petit panneau de plexiglas, apparaît encore le buste d’un empereur romain enfoui jusqu’au menton sous le liège. « C’est une oeuvre qui s’appelle L’Enterrement de Jules César, explique M. Pinochet. Chaque fois que nous nous réunissions en bonne compagnie et que nous débouchions une bouteille de vin, nous lancions le bouchon ici. Tout ça, c’est terminé », soupire-t-il en parcourant la pièce du regard.

Partir malgré lui

Humberto Pinochet répète, en visitant les chambres sens dessus dessous de sa maison, qu’« il y a pire, dans la vie. » Le peintre parle en connaissance de cause : ses parents et lui ont fui son Chili natal et la junte au pouvoir en 1977 pour immigrer au Québec « avec 300 $ en poche ».

Sa défunte mère, artiste elle aussi, est en terre dans un cimetière des Éboulements. « Toute ma vie est dans cette région », indique le peintre avec un accent du sud qui ne l’a jamais quitté malgré un demi-siècle passé au Québec. « J’ai même une place qui m’attend à côté d’elle. Maintenant, je ne sais pas si je vais pouvoir rester dans Charlevoix. »

Le peintre craint de devoir quitter le village où il a enraciné sa vie. « Le prix des maisons a flambé, déplore-t-il avec découragement. Je suis peintre, moi : je ne suis pas capable de m’acheter une nouvelle demeure pour poser mes pinceaux. Je vais sans doute devoir quitter Baie-Saint-Paul. Je n’en sais rien. »

Le village encaisserait la perte d’un peintre qui le fait rayonner à l’international. Humberto Pinochet a exposé ses toiles aux quatre coins du monde, en Chine comme en Amérique latine. « J’étais devenu une espèce d’ambassadeur pour la région », dit le peintre, qui vient tout juste de publier un livre de photographies montrant la beauté de Charlevoix. « Je recevais des journalistes internationaux, je leur faisais découvrir la région. J’ai toujours essayé de donner à la communauté d’ici, c’était au coeur de ma vie. »

Un paradis devenu un enfer

L’artiste tente de demeurer positif en marchant dans les vestiges de sa maison, ayant bon espoir de retrouver, avec sa conjointe, « un nouvel endroit pour s’aimer ». Son drame à lui apparaît bien modeste à côté des heures d’angoisse vécues par les familles des deux pompiers tragiquement disparus, confie-t-il.

« Ce n’est pas facile », répète-t-il toutefois. Lui, au moins, peut s’appuyer sur des amis et sur un parcours qui l’a rompu aux épreuves et aux bouleversements. « D’autres gens sinistrés n’ont peut-être pas la même constitution mentale que moi. C’est vraiment tragique, ce que nous traversons en ce moment. »

Dans l’atelier dévasté, une amie d’Humberto Pinochet fait des allers-retours pour mettre des peintures à l’abri. Ces toiles forment les vestiges encore intacts d’une oeuvre construite pendant 40 ans. « C’était un paradis, ici. Maintenant, le paradis est devenu un enfer », résume-t-elle en enjambant une chaise boueuse tombée à la renverse.