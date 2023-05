Langres, La Flèche et Montréal, une histoire commune

Ce texte fait partie du cahier spécial Commémoration de Jeanne Mance

La présence de Jeanne Mance transcende les trois villes.

En déambulant dans le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Mont­réal, le visiteur saisit mieux la vision des fondateurs de la métropole québécoise. Au XVIIe siècle, l’idée que Ville-Marie puisse devenir un pôle économique important ne leur effleurait même pas l’esprit.

On comprend d’abord que Jérôme Le Royer de la Dauversière rêvait d’un projet spirituel destiné à se démarquer de Québec et de Trois-Rivières. Originaire de La Flèche, commune située dans la vallée du Loir, celui qui a beaucoup fait pour Ville-Marie sans jamais y mettre les pieds aurait vécu trois expériences mystiques entre 1630 et 1635. Elles vont ainsi l’inspirer à fonder la congrégation des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph en 1636, puis la Société Notre-Dame de Montréal en 1641.

Partie de Langres, sa ville natale, en Champagne, Jeanne Mance, alors ni veuve, ni mariée, ni religieuse, sera engagée aux côtés de Paul de Chomedey de Maisonneuve pour ériger les bases de cette colonie imaginée par Jérôme Le Royer et quelques autres donateurs. La future bâtisseuse de l’Hôtel-Dieu, après des séjours à La Flèche et à Paris, quitte La Rochelle en 1641 pour la première d’une série de sept traversées de l’Atlantique. Tout cela pour édifier un hôpital, mais bien plus encore.

Une présence marquante, peu importe l’endroit

Lieu modeste au moment de sa fondation, l’Hôtel-Dieu affiche presque le même âge que la ville qui l’a vu grandir et porte l’empreinte de celle qui l’a défendu avec une force inouïe jusqu’à sa mort, en 1673. Si on dit que l’Histoire est racontée davantage du point de vue des vainqueurs que des vaincus et de celui des hommes plutôt que des femmes, la vision de Jeanne Mance, elle, ne s’efface pas des lieux qu’elle a marqués de son engagement indéfectible.

Cette présence, Annabel Loyola ne la ressentait pas toujours lorsqu’elle grandissait à Langres, curieuse elle aussi de découvrir le monde. Après 15 ans à Paris, la cinéaste s’installe à Montréal et, en 2006, lors d’une conférence de l’historien Jacques Lacoursière, découvre le destin exceptionnel de cette illustre femme de sa ville natale.

« À Langres, il y a une école à son nom, une place, de même qu’une statue où l’on disait qu’elle était la fondatrice de l’Hôtel-Dieu, souligne la documentariste qui n’y portait pas une grande attention pendant sa jeunesse. Quand j’ai fait mon premier film (La folle entreprise. Sur les pas de Jeanne Mance, 2010), c’était pour réparer une injustice et reconnaître son rôle majeur de cofondatrice de Montréal. » La documentariste fut comblée de joie le 17 mai 2012 alors que le maire de l’époque, Gérald Tremblay, en a fait officiellement l’annonce.

Depuis plus d’une décennie, Annabel Loyola a consacré beaucoup d’efforts à explorer la vie de cette femme d’exception, mais aussi son héritage, qu’il s’agisse de témoigner de la fermeture de l’Hôtel-Dieu érigé en 1861 au pied du mont Royal (Le dernier souffle. Au coeur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, 2017) ou d’explorer une autobiographie secrète de Jeanne Mance (La ville d’un rêve, 2022). Des films qui suscitent de l’intérêt des deux côtés de l’Atlantique.

« Nous avons l’habitude de dire qu’Annabel Loyola est la deuxième Montréalaise la plus connue de Langres », souligne avec joie Nicolas Fuertes, l’adjoint au maire de Langres. Diplômé en histoire, il voit toute la richesse entourant Jeanne Mance, et sa ville multiplie les efforts pour la mettre en lumière, appuyée par l’association Langres-Montréal-Québec, centre culturel Jeanne Mance.

L’association se révèle « très dynamique et propose chaque année plusieurs manifestations pour raviver les liens entre la France et le Québec », se réjouit Nicolas Fuertes.

La découverte du certificat de baptême de la fondatrice de l’Hôtel-Dieu en 1932, authentifiant Langres comme son lieu de naissance, a permis à la Ville de se l’approprier davantage. Sa maison familiale fut enfin identifiée, où elle a vécu jusqu’en 1633, et des recherches se poursuivent pour retrouver la seconde, où elle a séjourné jusqu’en 1640. À l’instar du philosophe Denis Diderot, autre gloire locale, « nous avons la volonté de consacrer un lieu précis à Jeanne Mance », affirme l’adjoint au maire.

Suivez La Flèche

Nadine Grelet-Certenais, mairesse de La Flèche, ne tarit pas d’éloges sur la détermination d’Annabel Loyola à faire connaître Jeanne Mance. Or, dans cette ville, la présence historique de Jérôme Le Royer est plus grande, et « beaucoup de Fléchois ne connaissent pas ce lien exceptionnel qui nous unit avec la ville de Mont­réal », regrette l’élue.

Si elle reconnaît que la toponymie fait quelques jolis clins d’oeil au Québec (le boulevard du Québec, l’allée du Saint-Laurent, etc.), Nadine Grelet-Certenais tient à « communiquer davantage cette particularité », et par Jeanne Mance, illustrer « cette grande aventure longtemps relatée comme une histoire d’hommes alors que les femmes y ont largement contribué ».

Un peu comme à Montréal, La Flèche fait aussi face à des transformations inévitables. Les dernières religieuses de la congrégation de Saint-Joseph ont quitté la ville en 2021, la municipalité se retrouvant avec un important patrimoine immobilier à préserver. La mairesse souhaite aussi « redorer le blason » du secteur de port Luneau, là où sont parties les soeurs hospitalières désignées pour prêter main-forte à Jeanne Mance en 1659.

Quant à Annabel Loyola, elle revient souvent dans les deux villes, ambassadrice toujours accueillie à bras ouverts, pour « retourner aux sources, aux origines », peu importe qu’elle soit à Langres ou à La Flèche. « Jeanne Mance a passé une bonne partie de sa vie à léguer le projet de Ville-Marie ; les religieuses le font aujourd’hui du mieux qu’elles peuvent. C’est à nous, maintenant, de nous y intéresser. » Comme le fait le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, qui souhaite collaborer davantage avec les villes de Langres et de La Flèche, pour mettre en valeur leur histoire commune.

Un escalier à contempler Une magnifique structure en bois trône à l’entrée du Musée des Hospitalières depuis son inauguration, en 1992, moment où les célébrations du 350e anniversaire de Montréal battaient leur plein. Il s’agit d’un escalier épousant la hauteur de l’édifice, d’abord conçu pour l’Hôtel-Dieu de… La Flèche, en France, institution fondée en 1634 par Jérôme Le Royer de la Dauversière. Jeanne Mance a sûrement gravi ces marches, tout comme Judith Moreau de Brésoles, Catherine Macé et Marie Maillet, les trois religieuses des Hospitalières de Saint-Joseph qui ont quitté les lieux pour donner un second souffle à Ville-Marie en 1659. Quelques siècles plus tard, en 1963, cet escalier a parcouru la même distance, cadeau du département de la Sarthe à la Ville de Montréal. Après sa restauration, en 1989, il fut cédé au Musée à l’occasion de son ouverture, rappel des liens entre La Flèche et la métropole québécoise, « une passerelle qui nous aide à remonter le temps », affirme la cinéaste Annabel Loyola.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.