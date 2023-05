La poursuite du travail de Jeanne Mance par les Hospitalières

Ce texte fait partie du cahier spécial Commémoration de Jeanne Mance

Un travail sur plusieurs siècles qui mènera à la fondation d’hôpitaux un peu partout en Amérique.

Sous la chapelle des Hospitalières de l’ancien Hôtel-Dieu de Montréal, les murs de fondation sont épais de près de trois mètres. C’est parce qu’à l’intérieur reposent les sépultures de 600 soeurs des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ). Dans cette crypte, Jeanne Mance occupe une place à part puisqu’elle est la seule femme laïque. C’est que la fondatrice de l’Hôtel-Dieu, quoique dévote, ne sera jamais religieuse. C’est plutôt elle qui a invité les religieuses au Canada pour l’assister avant de leur léguer son bien à son décès.

« L’ancrage de Jeanne Mance et de cette congrégation dans l’histoire de Montréal est fabuleux », dit Paul Labonne, directeur du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal. « D’abord, parce que son hôtel-Dieu a été le premier édifice hors des murs de Montréal, qui s’appelait alors Ville-Marie, et la bourgade s’est structurée tout autour. Mais jusqu’à l’intégration de l’Hôtel-Dieu dans le CHUM, en 2017, cet hôpital aura été la seule institution d’origine à traverser presque quatre siècles de l’histoire montréalaise. »

Assurer la suite

Entre Jeanne Mance et les RHSJ, le lien s’appelle Jérôme Le Royer de la Dauversière. Ce dévot, animé par l’esprit de la contre-réforme, avait d’une part financé et organisé la Société Notre-Dame de Montréal en vue de soutenir l’ouverture d’une colonie montréalaise. D’autre part, il entretenait ses propres oeuvres catholiques en France, dont un nouvel ordre religieux, les Filles hospitalières de Saint-Joseph, qu’il avait contribué à créer en 1636.

Or, soeur Marie de la Ferre, première supérieure de cette congrégation encore non cloîtrée à l’époque, se révèle très compétente. Ayant entièrement refondé l’Hôtel-Dieu de La Flèche, dans la région du Pays de la Loire, en France, elle est inondée de demandes pour reprendre le travail ailleurs, ce que la congrégation fera à Baugé et à Laval, dans la même région, et à Moulins, en Auvergne.

En 1658, Jeanne Mance, préoccupée par sa santé et par la nécessité d’assurer la pérennité de son oeuvre, fait donc le voyage en France pour ramener trois Hospitalières qui assureront la gestion et les soins. L’une des trois, soeur Judith Moreau de Brésoles, apothicaire, sera la première supérieure de la communauté de Ville-Marie. Bientôt, elle recrute la première Canadienne, Marie Morin — qui deviendra la première supérieure Canadienne de la congrégation en 1693.

Le décès de Jérôme Le Royer de la Dauversière, en 1659, entraîne d’importantes difficultés financières, et Jeanne doit naviguer parmi plusieurs transformations administratives majeures. Les Sulpiciens prennent le contrôle de la Société Notre-Dame de Montréal. Mais le contrat garantit à Jeanne son autonomie, raconte Paul Labonne.

Lorsque Jeanne Mance meurt le 18 juin 1673, les Sulpiciens, qui sont les seigneurs de l’île depuis 10 ans, prennent le contrôle de l’hôpital. « Mais ça coûte cher et ils le rendent à la congrégation des soeurs en 1676 », explique Paul Labonne. Les soeurs administreront l’institution jusqu’à la retraite de soeur Trottier, en 1973, dernière directrice religieuse de l’Hôtel-Dieu de Montréal.

Une assise montréalaise inébranlable

Deux autres laïcs reposent dans la crypte des Hospitalières : les frères Benoît et Gabriel Basset, qui ont légué un vaste domaine à la congrégation en 1730.

Ces terres, qui s’étiraient des rues Sherbrooke à Jean-Talon, les religieuses en parlent encore sous le nom de « la Providence ». Et quant à la butte de l’actuel parc Jeanne-Mance, les soeurs le désignaient comme le « mont Sainte-Famille ». Au fil des générations, cette propriété aura été lotie progressivement, mais la toponymie témoigne de l’histoire de ses anciennes propriétaires, à commencer, bien sûr, par les rues Jeanne-Mance, Sainte-Famille, de Bullion et Basset, de même que le boulevard Saint-Joseph.

Après trois incendies destructeurs, la congrégation relocalise le nouvel Hôtel-Dieu en 1861 dans une banlieue en plein développement sur le site actuel de l’avenue des Pins. Vouées à offrir les meilleurs soins et souvent en butte aux épidémies, qui déciment leurs rangs, les soeurs créent en 1901 leur propre école de « gardes-malades » : l’École des infirmières de l’Hôtel-Dieu de Montréal.

En tout, la congrégation fonderaplus de 80 hôpitaux, dispensaires et autres cliniques en France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, au Pérou, au Mexique et au Bénin. Fait rare dans l’histoire des relations Québec-France, l’assise montréalaise est tellement forte que la maison générale, qui administre l’ensemble, passera de la France à Montréal dans l’après-guerre.

Paul Labonne cultive le projet d’une exposition sur l’histoire des hôtels-Dieu du Moyen Âge à la Nouvelle-France pour montrer comment le projet de Jeanne Mance s’inscrit dans une continuité. « Pour assurer le salut de leur âme, les nobles érigeaient des couvents ou des hôpitaux. L’ensemble monastère-chapelle-hôpital est partout. Alors que l’Hôtel-Dieu de Québec avait été créé par une communauté religieuse, la fondation de celui de Montréal par une laïque s’inscrivait dans une tradition tout aussi ancienne. »

