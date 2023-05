Jeanne Mance: femme de coeur, de tête et d’action

Ce texte fait partie du cahier spécial Commémoration de Jeanne Mance

C’est peu dire que Jeanne Mance est une géante dans l’histoire de Montréal. Son nom est depuis toujours associé à la fondation de Montréal, en 1642, et à l’ouverture de l’Hôtel-Dieu trois ans plus tard. Si Valérie Plante est devenue la première mairesse en titre 375 ans plus tard, la première mairesse de facto a été Jeanne Mance, qui avait pour tâche la gestion de la colonie naissante.

« Il y avait Paul de Chomedey de Maisonneuve qui gouvernait, qui allouait les terres et qui défendait Montréal, et Jeanne, l’économe de la Société Notre-Dame de Montréal, qui était effectivement la grande organisatrice », explique Paul Labonne, directeur général du Musée des Hospitalières, situé sur l’avenue des Pins, juste à côté du bâtiment de l’Hôtel-Dieu. Et, ajoute soeur Nicole Bussières, archiviste de la congrégation des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, « Jeanne Mance est la seule fondatrice qui soit restée à Montréal ».

Danielle Fleury, p.-d.g. adjointe du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et administratrice du musée, se décrit elle-même comme une « fan avouée » du personnage. Elle raconte qu’à l’école de soins infirmiers, on lui décrivait l’héroïne comme la première infirmière laïque du Canada. « Mais on est réellement devant un personnage hors norme dont on ne parle pas assez : première directrice des soins infirmiers, première directrice d’hôpital, première infirmière praticienne et première mairesse de Montréal. Imaginez rien qu’un peu une célibataire de 35 ans qui prend le bateau en 1641 sans être promise à personne. Elle était dévote, oui, mais avec le caractère qu’il fallait pour tenir tête à monseigneur Laval et au gouverneur de Québec. »

« Ce serait anachronique de parler d’elle comme d’une féministe, mais c’était une femme qui faisait à sa tête, affirme pour sa part Valérie Plante, mairesse de Montréal. À l’époque, il n’y avait pas vraiment d’autre choix que se marier ou se faire religieuse, et elle a dit qu’elle serait infirmière, à l’étranger par-dessus le marché. C’est une femme qui a pris sa vie en main, une femme inspirante, à contre-courant de son époque. »

Femme de coeur et de tête

Née en 1606 dans la bourgeoisie de robe et fille de notables à Langres, au nord de Dijon, en France, Jeanne Mance est non seulement instruite, mais formée à l’administration par son père. À 25 ans, elle avait déjà décidé qu’elle demeurerait célibataire pour consacrer sa vie aux autres — sans pour autant se faire religieuse.

On est alors en pleine contre-réforme. Après plus d’un siècle de guerres de religion, la famille Mance s’inscrivait dans le courant des dévots catholiques que l’Église encourageait à l’action charitable, sociale et religieuse pour concurrencer le protestantisme. Non seulement Jeanne prend le pli familial, elle se passionne également pour la lointaine colonie et décide de se faire missionnaire laïque.

Profitant de ses excellents contacts familiaux et de son éducation, Jeanne fait la rencontre d’Angélique Faure de Bullion, veuve d’un surintendant des finances de Louis XIII qui partage les mêmes rêves. Jeanne Mance, résolue, convainc madame de Bullion de soutenir son projet financièrement.

Femme d’action

En 1641, Jeanne a ainsi 35 ans quand elle décide de partir pour le port de La Rochelle, où se prépare une nouvelle expédition vers le Canada. Son organisateur et principal commanditaire est un autre dévot, le sieur Jérôme Le Royer de la Dauversière. Impressionné par le caractère — et les ressources — de Jeanne, il la nomme économe de la future colonie.

Arrivée au Canada en août, un mois avant Maisonneuve, elle prend sur elle d’organiser l’hivernage à Québec et de lancer les préparatifs pour la remontée du fleuve vers Montréal, qui devra se faire au printemps. Dévote, mais pas soumise, elle dit non à Mgr Laval, qui aimerait bien la garder à Québec. « L’argent dont elle avait la garde suscitait bien des convoitises », raconte Paul Labonne.

Le 17 mai 1642, après quelques jours de navigation fluviale, les premiers « Montréalistes » débarquent sur le lieu choisi par le gouverneur de Montmagny, à Pointe-à-Callière. Chomedey de Maisonneuve prend ainsi possession de l’île de Montréal. Jeanne, elle, fait construire un premier autel pour une cérémonie religieuse en plein air le lendemain.

Tout est à faire. Il n’y a ni habitation ni palissade, et il faudra quelques années avant que l’Hôtel-Dieu soit officiellement inauguré, vers 1645. Ce sont deux membres de la Société Notre-Dame de Montréal, soit Jérôme Le Royer de La Dauversière et Bertrand Drouart, secrétaire de ladite société, qui signent en France l’acte de fondation, le 12 janvier 1644. Il s’agit alors du premier hôpital de la ville. Mais l’hôpital est construit hors des murs du fort, et en 1651, la colonie assiégée par les Iroquois est au plus mal : Jeanne doit abandonner l’hôpital pour entrer dans l’enceinte. Elle prête 22 000 livres à Chomedey de Maisonneuve pour le recrutement en France. C’est l’épisode dit de la « Grande Recrue de 1653 » : Chomedey de Maisonneuve reviendra avec plus d’une centaine de personnes, dont une certaine Marguerite Bourgeoys, qui deviendra la grande amie de Jeanne.

En 1658, raconte Paul Labonne, la santé du bienfaiteur Jérôme Le Royer de la Dauversière est mauvaise, et Jeanne retraverse l’Atlantique pour consolider ses affaires. Juste à temps : le décès du commanditaire l’année suivante entraîne une faillite d’environ 300 000 livres qui menace la jeune colonie.

Étrangement, Jeanne parvient à surfer sur ces difficultés. Elle revient de ce voyage avec trois religieuses qui la seconderont. Elles appartiennent à la congrégation des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, dont le fondateur est un certain Jérôme Le Royer de la Dauversière. C’est cette congrégation qui reprendra l’oeuvre de Jeanne Mance à sa mort, le 18 juin 1673. Non seulement elle en assurera la continuité, elle la fera croître en un ordre religieux influent.

« Dans la colonie, Jeanne occupait une position stratégique, indique Paul Labonne. C’est une femme très avertie, qui va droit au problème. Elle avait de bons informateurs, elle avait accès à la noblesse et elle était très politique, beaucoup plus que Chomedey de Maisonneuve. Ça va mal en France ? Elle prend le bateau. C’est grâce à son talent et à sa vision qu’elle est partout dans l’histoire de Montréal. »

« Montréal a une cofondatrice. Ça me parle beaucoup, à moi qui viens du milieu communautaire, dit Valérie Plante. Elle n’était pas seulement infirmière, mais aussi intendante et gestionnaire. Elle s’est impliquée dans les affaires de la cité et de la colonie. C’était une ministre et une diplomate, qui a contribué à créer des liens avec les Autochtones, dont elle a gagné le respect en les soignant. Si la ville de Montréal est si particulière au Québec comme lieu d’accueil, de diversité et de parité, c’est sa marque à elle. »

Six dates vers la reconnaissance 1998 : La Commission des lieux et monuments historiques du Canada la désigne personnage historique national. 2006 : Parcs Canada désigne « Événement historique national » l’apport des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph. 2012 : La Ville de Montréal reconnaît Jeanne Mance comme cofondatrice de la métropole, à l’égal de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. 2013 : Le gouvernement du Québec la désigne personnage historique national. 2014 : L’Église catholique la reconnaît comme vénérable, première de trois étapes vers la canonisation. 2020 : Jeanne Mance est intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne.

