Du neuf dans l’histoire de Jeanne Mance

Ce texte fait partie du cahier spécial Commémoration de Jeanne Mance

En tant que muséologue et historien, le directeur du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, Paul Labonne, est fasciné par les nouvelles connaissances qui lui parviennent actuellement sur Jeanne Mance et les Hospitalières. Il vient de tomber sur une grosse talle : 411 documents inédits rien que sur la fondatrice de Montréal !

Il peut dire merci à l’historienne Dominique Deslandres, professeure titulaire à l’Université de Montréal et chercheuse principale du projet de recherche La fabrique de l’histoire montréalaise, qui dit vivre une époque extraordinaire qui bouleverse complètement la recherche historique.Grâce au logiciel de reconnaissance numérique des écritures appelé Transkribus, explique-t-elle, il est désormais possible de traiter des photos de documents d’archives avec un algorithme qui transcrit le document en Word. « Imaginez : j’ai pris un jour et demi pour photographier 10 000 documents, et en cinq minutes, c’était retranscrit. »

C’est la totalité des archives judiciaires, notariales, officielles et paroissiales qui sont désormais consultables en format Word. « Ça jette un éclairage nouveau sur toute l’histoire de la Nouvelle-France », dit Paul Labonne.

L’Hôtel-Dieu ayant été incendié trois fois, il y a énormément de trous parmi les documents qui ont traversé les siècles. Or, Jeanne Mance était partout, dans tout. Elle assistait à tous les mariages. Elle était la marraine de 73 enfants, soit presque autant d’Autochtones que de Français.

Les documents d’archives, aisément consultables, permettent de la suivre d’assez près. « Je n’ai qu’à taper “Mance” ou “hospital” pour retrouver d’un coup toutes les mentions parmi les centaines de milliers de documents. Ça change toute la donne », souligne-t-il.

Un nouveau portrait 

« En tant qu’administratrice, Jeanne profite certes des fonds de madame de Bullion, mais elle est tout le temps en train de chercher de l’argent », raconte Paul Labonne, qui va de découverte en découverte.

On savait par l’historien Robert-Lionel Séguin qu’elle avait deux charrues de fer, ce qui lui permettait de faire fructifier ses terres et assurer la subsistance de son hôpital. Et elle avait du bien : l’inventaire de ses biens, qui figure dans la biographie de Marie-Claire Daveluy, fait 29 pages ! « Mais dans les archives judiciaires, dit Paul Labonne, je suis tombé sur le fait qu’elle avait obtenu les recettes des amendes infligées aux coureurs des bois qui vendaient de l’alcool aux Autochtones ! »

Les archives jettent aussi un éclairage neuf sur des faits que l’on croyait avérés. « On apprend par les archives qu’elle signe un contrat le 27 mai 1658 pour faire construire les planchers de la chapelle. Et le 28 septembre, alors qu’elle s’apprête à partir un an en France, elle embauche deux obligés pour finir la chapelle en son absence. Conclusion, la chapelle était encore en construction, alors que les chercheurs ont toujours estimé que ce travail avait été fait deux ans plus tôt. »

En faisant visiter son musée, Paul Labonne pointe les dessins du premier Hôtel-Dieu dessiné par l’architecte Aristide Beaugrand-Champagne à partir de documents d’époque. « Il montre quatre lucarnes, mais les actes notariés parlent de trois. »

Regrouper, ordonner, analyser

La discipline historique, c’est à la fois l’accès à de nouveaux documents et la critique des sources. Par exemple, les travaux du chercheur Geoffrey Duvoy ont révélé quelle avait été sa maison natale à Langres, rue Barbier D’Aucourt.

La collection des Hospitalières, gérée par le Musée des Hospitalières, recèle 30 000 artéfacts significatifs, mais paradoxalement, très peu d’objets dont on peut dire avec certitude qu’ils ont appartenu à Jeanne Mance. Et les documents de sa main ayant survécu aux sinistres sont plutôt rares. « Il y a beaucoup plus de certitude sur les traces qu’elle laisse dans les actes notariés, les baptistaires, les archives judiciaires », précise Paul Labonne.

Mais il explique n’en être qu’au début de ce patient travail d’étude. « Avant de pouvoir faire des liens et l’analyse, la première phase consiste à établir une chronologie. Après, on sera en mesure de réinterpréter plusieurs choses que l’on croyait savoir et d’en confirmer d’autres. »

Le muséologue est désormais capable de voir les réseaux de Jeanne Mance, les personnages qui gravitent autour d’elles. « Les connaissances deviennent évolutives. Je peux interroger sur le chirurgien Étienne Bouchard et découvrir tout un tas de détails. On voit les contrats, les donations de terrain », dit-il.

« Avec les archives judiciaires, qui sont souvent écrites verbatim, on les entend parler, rire », raconte Dominique Deslandres. « On touche ici au rêve absolu des historiens : celui de récréer l’histoire totale. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.