Comment aider les communautés à se relever d’un sinistre?

Ce texte fait partie du cahier spécial 90e Congrès de l’Acfas

Face aux incertitudes engendrées par les bouleversements climatiques, une chose est claire : tous les domaines scientifiques ont leur rôle à jouer pour trouver des solutions. Prenons pour exemple les inondations, qui sont la principale cause de sinistre au Québec. Il faudra bien sûr prévenir les problèmes grâce à des infrastructures mieux conçues, mais aussi s’assurer que ceux qui sont touchés par les inévitables drames sont convenablement épaulés dans leur processus de reconstruction.

Toutes deux spécialistes en travail social, les professeures Nathalie St-Amour et Danielle Maltais examinent l’aspect humain de ces désastres naturels. « On se pose des questions sur la résilience des communautés après une catastrophe. Quels sont les effets sur les individus touchés, sur les jeunes ? » explique Nathalie St-Amour, professeure au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais.

« On tente d’avoir un regard écosystémique global de la situation », ajoute Danielle Maltais, professeure au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi. Leurs recherches s’étendent donc bien au-delà des seules questions des répercussions physiques et psychologiques de ces événements.

Pour attirer l’attention vers ce domaine de recherche mal connu, les deux collègues tiennent un colloque sur deux jours dans le cadre du congrès de l’Acfas intitulé Sauver la planète ! La contribution des sciences humaines et sociales pour penser et agir la transition face aux inondations.

Aider les aidants

Pourquoi se limiter aux inondations ? « Ce qui se passe lors des inondations s’applique dans le cas d’autres événements, comme la COVID-19 », fait remarquer Nathalie St-Amour. Ce qui importe, selon la chercheuse, c’est surtout de comprendre les ramifications d’un événement qui, bien après avoir disparu des unes des journaux, continue de bouleverser ceux qui l’ont vécu… et ceux qui sont venus en appui.

« Nous avons mené des groupes de discussion auprès d’intervenants ayant été impliqués dans les inondations de 2019 en Outaouais, se remémore Danielle Maltais. Pour certains d’entre eux, c’était la première fois qu’ils en parlaient ! » Les discussions ont révélé des traces indélébiles chez ces personnes qui avaient eu un rôle psychosocial essentiel auprès des sinistrés. « C’est une clientèle oubliée », se désole-t-elle. Ces recherches ont permis de découvrir que le printemps est souvent synonyme de stress dans les CIUSSS.

Au sein des communautés touchées, la crise peut générer des sentiments contradictoires. « On voit que certaines personnes font une dépression à la suite d’un sinistre, mais la cause va au-delà de la simple inondation, note Danielle Maltais. Parfois, c’est parce qu’il a fallu hypothéquer la maison et qu’on est subitement très endetté. » L’événement peut provoquer un effet domino qui viendra se répercuter sur les liens familiaux, sociaux et professionnels.

En contrepartie, les chercheuses ont observé que le sentiment d’appartenance à la communauté est parfois renforcé par la catastrophe. « Nos résultats sommaires montrent que certaines personnes n’avaient pas nécessairement de lien fort avec leur lieu de vie avant 2017, mais que celui-ci s’est développé grâce à l’entraide manifestée par les voisins lors des inondations », raconte Nathalie St-Amour. Le soutien mutuel et le développement de compétences pratiques, comme la construction de digues de sable, mènent à une meilleure cohésion de la communauté, un atout en temps de crise.

Préparer l’après-crise

Les chercheuses ont conscience de s’intéresser à des populations particulièrement vulnérables. « Nos travaux mettent en valeur des questions de justice environnementale, résume Nathalie St-Amour. On se rend compte que la situation socioéconomique d’un quartier changera la manière dont il se rétablira. Et les personnes les plus vulnérables vivent dans les quartiers qui risquent d’être les plus touchés par les effets des changements climatiques. » C’est pourquoi elles s’assurent de récolter les conseils des professionnels pour déterminer quel sujet d’étude pourrait leur être le plus utile — une approche nommée « recherche appliquée ».

À terme, elles espèrent voir les questions qui les préoccupent prendre une place prépondérante dans notre préparation collective. « Idéalement, il y aurait une équipe consacrée aux changements climatiques dans chaque CIUSSS », rêve Danielle Maltais. En effet, l’adaptation aux bouleversements à venir passe aussi par le soin de ceux qui seront directement touchés.

