Un corps retrouvé par la SQ à Baie-Saint-Paul

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé avoir localisé un corps dans le secteur de Saint-Urbain, mercredi un peu avant 10 h.

« Selon toute vraisemblance, il pourrait s’agir d’une des deux personnes disparues dans le même secteur, depuis lundi dernier. Cependant, l’identification devra être effectuée à la satisfaction du coroner », a fait savoir le corps policier dans un communiqué publié en fin d’avant-midi, mercredi.

Mardi, un hélicoptère, des drones, la Garde côtière canadienne et des dizaines de patrouilleurs de la SQ avaient été mis à contribution pour poursuivre les recherches des pompiers, emportés par le courant alors qu’ils prêtaient main-forte à des concitoyens en fâcheuse posture, non loin de la rivière du Gouffre.

Ces recherches se poursuivront dans l’espoir de localiser la deuxième personne qui manque toujours à l’appel, a précisé dans un point de presse la porte-parole Béatrice Dorsainville.

« Beaucoup de facteurs entrent en jeu, a-t-elle prévenu. Le courant est très fort ; les deux disparus pourraient très bien être restés proches, comme les corps auraient pu s’éloigner. »

Le premier corps a été retrouvé non loin de la route 138, mais la policière n’a pas été en mesure de préciser à quelle distance il se trouvait du lieu de sa disparition.

Le corps n’a pas encore été récupéré ; cette opération devrait avoir lieu plus tard dans la journée, a ajouté Mme Dorsainville.

Une enquête visant à déterminer les causes et les circonstances entourant cet événement est en cours, a par ailleurs indiqué la SQ, qui dit travailler en étroite collaboration avec différents partenaires dont la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

« Nous avons plusieurs effectifs sur place, des plongeurs, l’hélicoptère, des embarcations nautiques et des patrouilleurs terrestres, de même que le soutien de l’association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage », a énuméré Béatrice Dorsainville.

La famille de la victime a toutefois été avisée de son triste sort, a-t-elle ajouté.

« D’une tristesse infinie »

C’est l’air grave le premier ministre s’est rendu à la rencontre de nombreux sinistrés de Baie-Saint-Paul, pour constater les dégâts des importantes crues survenues en début de semaine.

« Ce qui est le plus dur, ce sont les deux pompiers, a reconnu François Legault dans une brève mêlée de presse. On parle d’un homme d’une cinquantaine d’années, plein de bonne foi, parti avec [sa propre embarcation] pour aller aider un couple qui voyait sa maison être entourée d’eau, puis d’un jeune garçon de 23 ans. »

« 23 ans, a répété le premier ministre après une courte pause. Un petit gars que la mairesse a bien connu, a bien aidé. C’est d’une tristesse infinie. »

M. Legault a invité les Québécois à éviter de porter un jugement sur ce qui aurait pu se produire, lundi, et qui a mené à la disparition des deux pompiers volontaires. « Ça a dû arriver vite, a-t-il dit. C’est une situation qui a évolué très vite, alors oui, il faut se poser des questions et on va faire les analyses nécessaires. »

L’élu a d’ailleurs salué le travail de tous les pompiers et premiers répondants « qui n’ont pas hésité » à venir en aide à leurs concitoyens depuis les fortes pluies et durant le pire des inondations et des crues.

« Ils font un travail essentiel, mais risqué. Évidemment, on essaie de minimiser ces risques-là, mais on peut juste leur dire merci pour leur courage », a déclaré. M. Legault.

Du soutien aux sinistrés

Le premier ministre a annoncé que de l’aide serait rapidement offerte aux sinistrés, notamment pour se relocaliser ou pour rebâtir.

Les citoyens sont invités à se présenter à une séance d’information qui aura lieu jeudi soir, à 19 h, à l’aréna de Baie-Saint-Paul. Une heure plus tard, une autre séance, cette fois à l’attention des commerçants locaux, aura lieu au même endroit.

Du soutien psychologique sera aussi apporté à ceux qui en ont besoin.

« Parce que oui, il y a deux pompiers, mais il y a du monde aussi qui ont perdu ce qu’ils avaient bâti pendant toute leur vie. Ils ont rénové ça à force de bras, à travers plein d’années, a rappelé M. Legault. Il y en a pour qui c’était une maison qui datait de plusieurs générations. On va être là pour les aider. »