François Legault à Baie-Saint-Paul

François Legault se rend à Baie-Saint-Paul ce matin, deux jours après l’importante crue des eaux qui a ravagé la ville et la disparition de deux pompiers volontaires à Saint-Urbain. Il rencontrera les autorités locales à 9 h 20 avant de visiter un des secteurs touchés par les inondations. Le premier ministre tiendra une conférence de presse à 10 h 15.

Pendant ce temps débuteront à Gatineau les assises de l’Union des municipalités du Québec, l’occasion pour les maires et mairesses du territoire de demander plus de ressources pour faire face aux changements climatiques. Les villes réclament deux milliards de dollars de plus par an afin de s’adapter aux événements météo extrêmes.