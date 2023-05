Des dégâts importants dans Lanaudière, qui reste sur le qui-vive

Après avoir été durement touchées par la crue printanière, plusieurs municipalités de Lanaudière ont eu droit à une accalmie mardi. La vigilance demeure cependant de mise, préviennent des maires de la région, au moment où les précipitations attendues encore demain pourraient de nouveau perturber le quotidien de plusieurs résidents.

À Sainte-Émélie-de-l’Énergie, une municipalité d’un peu plus de 1700 habitants, les inondations sont communes avec l’arrivée du printemps. « Mais là, c’est à un niveau exceptionnel. Les anciens du village n’ont pas de souvenir d’avoir vu autant d’eau », lance son maire, Martin Héroux, en entrevue au Devoir mardi. À certains endroits, des routes sont ensevelies sous quelques dizaines de centimètres d’eau, relève-t-il.

Les inondations, qui ont abîmé plusieurs chemins et ponceaux de la municipalité, ont d’ailleurs forcé l’évacuation de « 15 à 20 personnes » par le biais de canots de sauvetage, indique M. Héroux, tandis que des dizaines d’autres résidents ont réussi à évacuer leur demeure en voiture « avant le gros des dégâts ».

Mardi, le niveau d’eau de plusieurs rivières a toutefois commencé à baisser, ce qui a permis à la municipalité de s’atteler à la « solidification de plusieurs chemins municipaux », enchaîne le maire, qui fait état de « dégâts majeurs » à réparer.

La municipalité pourrait toutefois ne pas être au bout de ses peines. « Ça va dépendre des précipitations qu’il y aura ce soir et cette nuit », prévient le maire. Mardi après-midi, Environnement Canada prévenait que des averses « parfois fortes » devraient laisser de 15 à 35 mm de pluie jusqu’en fin de journée mercredi, dans la région de Lanaudière. « Ces précipitations créeront un stress supplémentaire sur les cours d’eau déjà vulnérables », relève l’organisme fédéral.

« Les niveaux d’eau sont encore menaçants et la pluie attendue d’ici mercredi ainsi que la fonte des neiges qui n’est pas encore terminée pourraient encore faire gonfler nos cours d’eau », a ainsi prévenu mardi la mairesse de Chertsey, Michelle Joly, dans une déclaration filmée publiée sur la chaîne Youtube de la municipalité d’environ 5000 habitants.

Là aussi, le niveau d’eau a diminué à plusieurs endroits mardi, ce qui a permis à la municipalité d’entamer des travaux visant à remplacer les ponceaux qui ont été abîmés par cette crue printanière. « Nous devons cependant rester vigilants », a ajouté la mairesse, qui a invité les citoyens prêts à donner un coup de main à la municipalité « à venir remplir des sacs de sable » qui seront distribués aux citoyens qui en ont besoin pour protéger leur demeure de la crue des eaux.

249 résidences isolées

Depuis mardi matin, le nombre de municipalités affectées par des inondations dans Lanaudière « a légèrement diminué » pour passer de 19 à 12, indique la ministre responsable de la région, Caroline Proulx, en entrevue au Devoir en début de soirée.

« On nous dit que demain matin [mercredi], on aurait atteint le sommet des précipitations et des rivières gorgées », souligne la ministre. Jusqu’à maintenant, la montée des eaux dans la région a eu pour effet d’inonder 40 routes, en plus d’isoler 249 résidences, indique Mme Proulx, qui a rencontré les autorités de la sécurité civile de Lanaudière en milieu d’après-midi, mardi, pour faire le point sur la situation. La ministre s’est par ailleurs rendue dans quelques-unes des municipalités affectées par cette crue printanière pour constater de visu les dégâts causés par celle-ci.

La route 131 demeure d’ailleurs toujours fermée à Saint-Jean-de-Matha, tandis que dans la communauté atikamekw de Manawan, des défis d’approvisionnement en eau potable, en essence et en médicaments commencent à se faire sentir, a souligné la ministre Proulx. Un « pont aérien » est ainsi envisagé par Québec « pour soutenir les attikamekw de Manawan en termes de ravitaillement », précise-t-elle.

Prudence à Rigaud

Pendant ce temps, à Rigaud, en Montérégie, les autorités locales étaient sur le qui-vive mardi en raison de la montée du niveau d’eau dans la rivière des Outaouais. « La rivière est en hausse depuis les dernières 24 heures, une hausse assez significative » d’environ 25 centimètres, relève le directeur du Service de sécurité incendie de Rigaud, Sylvain Brazeau. « Et on s’attend à ce que ça continue au cours des 24 prochaines heures », ajoute-t-il.

Photo: Peter McCabe La Presse canadienne

Jusqu’à maintenant, la crue printanière a inondé cinq kilomètres du réseau routier dans la municipalité, mais cette dernière n’a reçu aucune demande d’évacuation de la part de résidents. « Il y a des gens qui sont partis volontairement à l’hôtel, mais ils sont très peu nombreux », indique M. Brazeau, qui précise qu’aucun résident ne s’est encore rendu au centre d’hébergement aménagé en prévision de cette crue printanière.

La municipalité demeure ainsi en mode « surveillance » pour l’instant, et se croise les doigts pour que la montée des eaux n’ait pas les mêmes impacts cette année qu’en 2017 et en 2019.