La crise à la SAAQ a coûté 2,6 millions en temps supplémentaire

Les ratés dans l’implantation des plateformes numériques à la Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) auront coûté au moins 2,6 millions $ en temps supplémentaire pour payer les employés appelés en renforts durant la crise.

Telle était la mesure des coûts qu’en faisait la SAAQ le 27 avril, a fait savoir son nouveau p.-d.g. Éric Ducharme lors de l’étude des crédits budgétaires du gouvernement mardi.

De cette somme, 1,4 million $ a servi à payer les employés appelés en renforts la fin de semaine dans les centres de services notamment pour la prise de photo.

M. Ducharme et la ministre responsable de la SAAQ, Geneviève Guilbault, ont dû répondre à un barrage de questions sur la crise qu’a traversée l’organisation pendant une bonne partie du mois de mars.

Au début du mois, la SAAQ a raté son virage numérique quand des milliers de Québécois ont envahi ces centres de services, faute de pouvoir transiger en ligne avec l’organisation.

Deux nouvelles plateformes étaient alors en cause : le Service d’authentification gouvernementale (SAG) et la plateforme SAAQ Clic. Cette dernière touche spécifiquement aux services de la SAAQ alors que le SAG est une nouvelle plateforme de services en ligne destinée à tout le gouvernement. Ironie du sort, elle devait d’abord faire ses preuves à la SAAQ, avant d’être implantée dans d’autres ministères.

Ressources insuffisantes en succursale

Questionné sur les causes de la crise, M. Ducharme, qui vient juste d’être nommé pour redresser l’organisation, a soutenu que « les mesures de mitigation auraient pu être augmentées » et qu’il y aurait pu avoir plus d’employés dans les centres de services.

La ministre Guilbault a de son côté avancé que la SAAQ avait à la fois surestimé le nombre de personnes en ligne et sous-estimé le nombre de gens qui allaient se présenter sur place dans les centres.

Selon M. Ducharme, le temps moyen d’attente dans les centres de services n’a toujours pas retrouvé sa cadence normale mais continue de baisser. Il est actuellement de 20 minutes.